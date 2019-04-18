“Yaşam Korosu” ilk konser

Müzisyen başhekimin kurduğu ve kanseri yenen hastalardan oluşan “Yaşam Korosu” ilk kez sahneye çıkarak konser verdi

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar’ın, kanser tedavisi görerek, tedavisi olumlu sonuçlanan hastaları ile oluştuğu “Yaşam Korosu” ilk konserini verdi.

Kansere karşı farkındalık oluşturmak ve onkoloji hastalarına moral vermek için düzenlenen konserde, sanat ve tıp dünyasından birçok isim yer aldı. Gündüzleri hekimlik yaparak hastalarını iyileştiren akşamları ise hastalarıyla konserlerde buluşan Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar ve korosunun şarkı söylediği konserin tüm gelirleri ise, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı. Konser boyunca hastalarıyla birlikte şarkı söyleyen Hancılar’a, sanat ve tıp dünyasından birçok isim eşlik etti. Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan projeye; Birol Güven, Kadir Çöpdemir, Tuğçe Tayfur gibi isimler de destek verdi.

“MÜZİK, TUTUNMA NOKTASI OLDU”

Bu konser ile kansere karşı farkındalık oluşturmak ve kanser tedavisi gören hastalara moral olmak istediklerini söyleyen Tayfun Hancılar, “Kanser ayının ilk haftası biliyorsunuz ki kanser haftası. Biz de İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi olarak farklı bir etkinliğe adım atmak istedik. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı ile ortaklaşa çalışarak farklı bir proje uyguladık. Meme kanseri tedavisini bitirmiş ve hayatları normale dönmüş hastalarımla sahnede rock söylemeye karar verdik. Benim için de, onlar için de ilk defa olan bir deneyim bu. Hepimiz çok mutluyuz” dedi. Koro üyelerinden 52 yaşındaki Şule Kendirli, “Ben meme kanserini 2. defa atlattım. 2017’de ameliyat oldum. Ondan sonra tedavi sürecim başladı. Yeni saçlarım çıkarken bir dilekte bulunmuştum, o da kabul oldu. Ben kollarımı istediğim gibi kullanamıyorum ama sesimle bir şeyler yapabilmeyi çok istemiştim. Daha sonra korodan teklif geldi. Müzik benim hayatımda tutunma noktası oldu. Şarkı söylerken hayatı unutuyorum. Ben de, korodaki diğer arkadaşlarım da hepimiz çok mutluyuz” diye konuştu.