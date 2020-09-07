Yaratıcı bir İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu “Danışma Kurulu” ilk toplantısında pandemi nedeniyle sanata destek konusunda hızlı hareket edilmesi, her sektörden görüş toplanması, İstanbul’un kültür sanat envanterinin çıkarılması gibi konularda çalışma başlatma kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), İstanbul’u daha üretken bir sanat kentine dönüştürmek için kurduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu (İKSP), çalışmalarını sürdürüyor. Platformun katılımcı bir yol izlemek için aralarında yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni, akademisyen ve sektörün önde gelen isimleri biraraya getirerek oluşturduğu Danışma Kurulu üyeleri, ilk toplantısını yaptı.

Kurul üyelerinin çalışma yöntemleri konusunda düşüncelerin aktarıldığı toplantıda, kültür sanatla ilgili bütün sektörlerin görüşlerin bu platforma taşınmasının öneminde değinildi ve yöntem konusunda görüş birliği sağlandı.

GÖNÜLLÜK ESASI İLE ÇALIŞAN KURUL

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Araştırmacı Rumeysa Kiger, İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece, yazar Yekta Kopan, sunucu - yorumcu Levent Erden, müzisyen - yazar Harun Tekin ve oyuncu Mert Fırat’ın katıldığı İKSP Danışma Kurulu toplantısında, İBB tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu Yönetmen ve belgeselci Cengiz Özkarabekir, İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu Şükrü Küçükşahin de yer aldı.

Üyeler, kentin kültür sanat yaşamının geliştirilmesi için önemli saptamalarda bulundu. Toplantıya başkanlık eden ve açılışı yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’ın kültür sanat politikası oluşturmanın önemine işaret ettiği toplantıda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kültür sanat envanteri oluşturma hazırlıklarını anlatarak bu çerçevede görüş ve öneri almaya hazır olduklarını söyledi. İBB Kültür Daire Başkan Hülya Muratlı da, pandemi sürecinde İBB’nin yaptığı çalışmalarla ilgili üyelere bilgi verdi.

Kurul üyelerinden Harun Tekin, çalışma metodolojisi üzerinde durarak önerilerini sıraladı. Bütün kültür ve sanat sektörlerinin görüşlerini ifade etmesinin önemine işaret eden Tekin, bunun sağlanacağı bir mecranın oluşturulması gereği üzerinde durdu. Mert Fırat, kültür sanat alanlarının nasıl geliştirileceği sorunun altını çizerken,Yekta Kopan sanat dünyasının hızlıca bir şeyler duymak istediğine işaret etti. Levent Erden, iletişim envanterinin önemine vurgu yapıp, etkinlik gerçekleştirmenin nasıl kolaylaştırılabileceği konusunda düşüncelerini aktardı. Özlem Ece, metodolojinin önemi üzerinde dururken kısa vadeli projelere dikkat çekti.

Üye Kenan Kocatürk de Türkiye’de ve İstanbul’da yapılmış önemli çalışmalar bulunduğunu belirtip bu çalışmaların yol haritası belirlenmesinde yararlı olabileceğini ifade etti. Rumeysa Kiger ise eski çalışmaların önemine vurguda bulunarak İBB ve çalışmalarının daha ayrıntılı anlatımının faydalı olacağını söyledi.

ÜYELER GÖNÜLLÜ VE BİR YIL GÖREV YAPACAK

Danışma Kurulu çalışma esaslarının da konuşulduğu toplantıda Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıl olup, yılda en az üç toplantı yapmaları öngörüldü. Kurul, İstanbul’un dünya çapında bir kültür sanat kentine dönüşmesi için sektörün tüm bileşenlerini dinleyerek, tavsiye niteliğinde kararların alınacağı bir oluşum olarak çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.