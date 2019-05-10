Yapı Kredi’de iki önemli sergi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 17 Mayıs’ta iki önemli sergi açıyor

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 17 Mayıs’ta iki önemli sergi açıyor: Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’daki günlerini ziyaretçilerle buluşturan “Hoş Geldin Gazi - Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927 – 1938)” sergisi ve Türkiye karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk’un yapıtlarını geçmişten günümüze bütün dönemleriyle anlatan “Turhan Selçuk Retrospektifi” sergisi.

ATATÜRK’ÜN İSTANBUL GÜNLERİ

Hoş Geldin Gazi - Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927 – 1938) sergisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez İstanbul’a geldiği 1 Temmuz 1927 yılından Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938’e kadar İstanbul’da geçirdiği günlerin fotoğrafları ve hikâyelerini kronolojik bir bütünlük içinde ziyaretçileriyle buluşturuyor. Dönemin foto muhabirleri, Cumhuriyet gazetesinden Namık Görgüç ve Selahattin Giz, Son Posta gazetesinden Cemal Göral, Akşam gazetesinden Faik Şenol, Tan gazetesinden Hilmi Şahenk’in çektiği bu tarihi fotoğraflar gazetelerden günü gününe derlenen hikâyeleriyle birlikte ilk kez sunuluyor. Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat bünyesinde bulunan Yapı Kredi Müzesi’nde düzenlenen sergi, 17 Mayıs – 10 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

TURHAN SELÇUK RETROSPEKTİFİ



17 Mayıs - 9 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galeri katında ziyaret edilebilecek olan Turhan Selçuk Retrospektifi sergisi, 1940’larda başlayıp 2000’li yıllara dek Selçuk’un yetmiş yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden en seçkin çizgileri biraraya getiriyor.

Odağında Turhan Selçuk’un “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır” diye tanımladığı ünlü tiplemesi Abdülcanbaz’ın yer aldığı sergide ayrıca 400 civarında orijinal eser, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, kendi yaptığı satranç takımı ve Nasrettin Hoca hatıra parası, posta pulu, Abdülcanbaz resimli sigara tabakası, kapak resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre fotoğrafları ve gazete kupürleri gibi birbirinden ilginç koleksiyon parçaları yer alıyor.

