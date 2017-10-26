Uluslararası Büyük Cumhuriyet Sergisi

Bahariye Sanat Galerisi, bu yıl da Büyük Cumhuriyet Sergisi düzenliyor. 26 Ekim’de açılan sergi 7 Kasım’a kadar görülebilir. Sergiye; yine her yıl olduğu gibi pek çok sanatçı resim, seramik, heykel ve özgün baskı eseriyle katılıyor. Bu yıl sergide Ayça Akalın, Aylin Ataç, Derya Özalp, Fevzi Karakoç, Gülin Taneri, Gültekin Yıldız, Hasan Baltacı, İliya İvanov, Kemal Ürgenç, Makbule Ayaz, Nur Ulubil, Nurşen Yener, Pakize Akkaya, Serpil Otay, Şafak Işılay, Şeyma Oktuğ, Ümit Gezgin, Ziynet Özdoğan bulunuyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.