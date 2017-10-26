Haftalık Bağımsız Gazete 27 Ekim 2017
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Uluslararası Büyük Cumhuriyet Sergisi

Uluslararası Büyük Cumhuriyet Sergisi
Orhan Müftüoğlu

Bahariye Sanat Galerisi, bu yıl da Büyük Cumhuriyet Sergisi düzenliyor. 26 Ekim’de açılan sergi 7 Kasım’a kadar görülebilir. Sergiye; yine her yıl olduğu gibi pek çok sanatçı resim, seramik, heykel ve özgün baskı eseriyle katılıyor. Bu yıl sergide Ayça Akalın, Aylin Ataç, Derya Özalp, Fevzi Karakoç, Gülin Taneri, Gültekin Yıldız, Hasan Baltacı, İliya İvanov, Kemal Ürgenç, Makbule Ayaz, Nur Ulubil, Nurşen Yener, Pakize Akkaya, Serpil Otay, Şafak Işılay, Şeyma Oktuğ, Ümit Gezgin, Ziynet Özdoğan bulunuyor.

Etiketler; #Cumhuriyet Sergisi
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