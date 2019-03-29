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Üç büyük yönetmen Sinematek’te

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi, üç büyük yönetmenin; Ingmar Bergman, Vittoria De Sica ve Wim Wenders’in filmlerinin toplu gösterimini yapacak

Üç büyük yönetmen Sinematek’te
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinemaevi tarafından, Filmmor kapsamında organize edilen “Agnes Hakkında Her Şey / Agnes Varda Toplu Gösterimi” 31 Mart’a kadar devam ederken, Sinematek’ten güzel bir haber daha geldi.

Sinematek/Sinema Evi’nin gösterimleri, Nisan ve Mayıs aylarında sinema tarihine damga vurmuş 3 büyük yönetmenin toplu gösterimleriyle devam edecek. Yoğurtçu Parkı yakınlarındaki inşaatının bitmesini sabırsızlıkla bekleyen Sinematek/Sinemaevi bu sefer hazırladığı özel seçkiyle Kadıköy Sineması’na konuk oluyor.
Kadıköy Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimlerde, Başka Sinema, İsveç Konsolosluğu, Goethe Institut, Wim Wenders Vakfı, Swedish Institute, Bergman 1918-2018 ve Cineteca Bologna işbirliğiyle 18 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında, Yeni Alman Sineması’nın kurucularından Wim Wenders, İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının önde gelen temsilcilerinden Vittorio De Sica ve geçen yıl doğumunun 100. yılını kutladığımız İsveçli yönetmen Ingmar Bergman’ın 7’şer filminden oluşan 21 filmlik bir seçki seyirciyle buluşacak. 

Programla ilgili ayrıntılara http://sinematek.kadikoy.bel.tr/Program adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler; #sinematek #Ingmar Bergman #Vittoria De Sica #Wim Wenders
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