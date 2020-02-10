Türkülerle geçen yarım asır

50’inci sanat yılını Kadıköy’de kutlayan türkülerin sesi Sabahat Akkiraz, “Dedelerimizden, ozanlarımızdan, âşıklarımızdan miras kalan bu değerli kültürü aktarmak için ömrüm vefa ettiğince çalışacağım…” diyor

Türk halk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Sabahat Akkiraz, 50’inci sanat yılını Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)’nde düzenlenen konserle kutladı. İlk 45’lik plağını 1970 yılında henüz 12 yaşındayken çıkaran, 50 yıla 30 albüm, yüzlerce eser, konser ve festival sığdıran Sabahat Akkiraz’a, müzik yolculuğunda yanında yer alan müzisyen dostları eşlik etti.

Geceye Tuncay Balcı, Eren Demir ve Ali Kazım Akdağ da konuk sanatçı olarak katıldı. Salonu dolduran kalabalığa müzik hayatı boyunca kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Akkiraz, “Türküler Anadolu’dur. Anadolu’nun yaşanmışlıklarıdır, acılarıdır, sevdalarıdır. Ben bu duyguları türkülerle aktarıyorum, aracıyım. Gençler olduğu sürece türküler yaşamaya devam edecek” diye konuştu. Etkinliğe ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise “Sabahat Akkiraz hem kök hem filizdir. Anadolu’nun bütün seslerini arşa çıkaran bir köktür. O avazı dünya dünya gezdirip Kadıköy’de Caddebostan’a taşıyan bir filizdir.” ifadelerini kullandı. Sanatçı konserin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

TÜRKÜLERİ DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA TAŞIMAK…

Anadolu müziğinin dünya üzerindeki önemli temsilcilerinden Sabahat Akkiraz, konser öncesi, yurtdışında bulunduğu için internet aracılığıyla Gazete Kadıköy’e görüşlerini aktardı. Akkiraz, “50 yıl önce müziğe başladığınızda bugünlere gelmeyi hayal etmiş miydiniz?” sorumuzu şöyle yanıtlıyor; “Etmemiştim. Hayatımıza birçok müzisyen girip çıktılar ama belki kendilerini yenilenemediler, belki bu günleri görmeyi düşünmediler. Ben derlemeler yaparak, çok çalışarak, konserlerde stüdyolarda emek harcayarak, yeni denemeler yaparak, çok çabalayarak bugüne geldiğim için çok mutluyum.”

Akkiraz bu 50 yıldaki ‘pişmanlık ve övünçleri’ konusunda “İnsanların beni sevmesi ve benim de saygı duymam, müziğimi dünyanın öbür ucuna taşımam benim için en önemli kıvançlarım. Pişman olacağım hiçbir şey yapmadım, yapmam da.” ifadelerini kullanıyor. Bugüne değin binlerce türküye ses veren Akkiraz’ı en çok uzun hava türündeki eserler etkiliyor; “Uzun havalardaki o acı beni direkt etkiler. Her bir türkünün hikâyesi var. Dünya kurulalı beri bir felsefeyi anlatır bize. Hepsini çok seviyorum, hiçbirini ayırt edemiyorum ama ‘Ne ağlarsın benim zülfü siyahım’ın yeri başka. Tıpkı benim gibi bütün dinleyicilerim de çok etkilenirler. Bir güç bulurlar kendilerinde, ne de olsa kışın sonu bahardır…”

KÜLTÜREL MİRASI AKTARMAK…

Bir röportajında “Kadın olarak müzik kariyerinde bir benzerim yok! Dünyanın en köklü müziği olan Anadolu müziğini alıp ona evrensellik kattım. Batı müziğini türkü ile harmanladım. Kendi ülkemde tek kadın derleyiciyim.” diyen Akkiraz’a bu sözlerini anımsatıp, bunları yapacak enerji ve cesareti nasıl bulduğunu soruyoruz. Yanıtlıyor;

“Gücümü inancımdan, kültürümden ve yaşamımdaki felsefeden alıyorum. Dedelerimizden, ozanlarımızdan, âşıklarımızdan miras kalan bu değerli kültürü aktarmak mecburiyetindeyiz. Ben bunu dünyanın öbür ucuna da götürürüm, her fırsatta görkemli bir şekilde sunumunu yapmak için de çabalarım. Bu sanki bana bir insanlık mirası gibi kaldı. İşte bu değerlerin farkında olduğum için de kendimi hiçbir zaman güçsüz hissetmedim. Bu da benim manevi ve sevgi gücümdür. Hacı Bektaşi Veli, ‘ara bul’ der. Arayıp bulup sunmanın keyfini yaşıyoruz.”

TÜRKÜ FESTİVALİ GİBİ KUTLAMA

50. sanat yılını tek değil bir konser serisiyle kutlayan Sabahat Akkiraz bunun nedenini de “Bakıyorum sanatçı arkadaşlarım tek bir konser yapıyorlar. Ama İzmir’de de, İstanbul’da da, Urfa’da da ve pek çok yerde benim sesimden türkülerimi dinleyen, dinlemek isteyenler var. 2020’de öbür projelerimin yanı sıra bu konser serisini hayata geçirmek istedik. Adeta halka birlikte büyük bir türkü festivali gibi…” diye açıklıyor.

Bu konserlerden birini verdiği Caddebostan Kültür Merkezi’nin çok güzel bir salon olduğunu belirten ayrıca konserin ücretsiz olmasına destek veren Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür eden Akkiraz, sözlerini şöyle noktalıyor; “Projeler bitmez. Bu kültürü daha çok yerlere ulaştırmak için ömrüm vefa ettiğince çalışacağım…”

(Fotoğraflar:Murat Mehmet Aydın)