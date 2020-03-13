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Türkiye’nin ilk “Polisiye Günleri”

Polisiye Günleri’nde dört gün boyunca polisiye alanında uzman 16 isim, söyleşiler, atölyeler ve imza günleriyle toplamda 24 farklı etkinlikle polisiye meraklılarıyla buluşuyor

Türkiye’nin ilk “Polisiye Günleri”
GazeteKadıköy

Polisiyenin serüveni 179 sene önce Edgar Allan Poe ile başladı, Arthur Conan Doyle ile doruğa çıktı ve Agatha Christie ile zenginleşti. Türkiye’nin ilk ve tek polisiye kültür dergisi 221B, polisiyenin ustalarını yıllar sonra Capitol’de buluşturuyor.

Polisiye ve korku edebiyatının babası Edgar Allan Poe, Baltimore’daki sade odasında gizemli hikâyelerinin kurgusal evrenini nasıl yarattı? Arthur Conan Doyle’un kaleminden çıkan en büyük kurgusal dedektif karakteri Sherlock Holmes, 221B Baker Sokağı’ndaki odasıyla hafızalarımızda nasıl yer etti? Altın Çağ’ın kraliçesi Agatha Christie, onlarca romanla birlikte Hercule Poirot ve Miss Marple karakterlerini kendilerine has özellikleriyle canlandırmayı nasıl başardı? 221B ve Capitol, etkinliğe özel hazırlanan dekorlarla tüm katılımcılara polisiyenin bu önemli isimlerinin yaşam alanlarını deneyimleme imkânı sunuyor.

221B Dergi ve Capitol, 12-15 Mart tarihlerinde özel dekorlar eşliğinde imza günleri, film gösterimleri, söyleşiler ve atölyelerle dolu dolu geçecek bir etkinlikle polisiyeseverlere unutamayacakları dört gün yaşatmayı amaçlıyor. Orta alanda kurulacak dekorlar ve fotoğraf alanları ise mart sonuna kadar ziyaret edilebilir.

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