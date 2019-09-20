Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali: Festtogether

Çevre duyarlılığına sahip sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, Türkiye’de ilk kez organize ettiği Festtogether, dünyaca ünlü yıldız Bob Geldof’u ağırladı.

Çevre duyarlılığına sahip sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, Türkiye’de ilk kez organize ettiği Festtogether, dünyaca ünlü yıldız Bob Geldof’u ağırladı.

İki ayrı güne yayılan Festtogether 14 Eylül’de Ataşehir’deki DasDas’ta İrlandalı rockstar ve aktivist Bob Geldof ve Büyük Ev Ablukada (Akustik) grubunun konserleri ile start aldı.



“Demokratik bir şehir olan İstanbul’da olmak büyük bir onurdur. Teşekkürler İstanbul” cümlesini Türkçe söyleyen Bob Geldof, sonrasında en sevilen şarkılarını söyledi.

“Eğlen iz bırakma” sloganı olan festivalin ikinci ayağı 28 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek. Burada Athena, Unkle, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Kimbra ve Son Feci Bisiklet festivalcilerle buluşacak. Festivalde gün boyu ekoloji, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili atölyeler ve paneller düzenlenecek. TİDER alandaki atık sürecini yönetirken, ADIM ADIM gönüllüleri festival sabahı Maçka Parkı’nda bir koşu gerçekleştirecek. İHTİYAÇ HARİTASI gönüllülerinin getireceği kitap ve müzik aletleriyle köy okullarında kütüphane ve müzik odaları kurulacak. Katılımcıların getirdiği her bir kitap, QR kod ile kayıt altına alınarak festival sonrasında hangi köy okulunun kütüphanesine ulaştığının bilgisi de kişiler tarafından görülebilecek. Festivalin önemli bir noktası da katılımcılar aldıkları her bir biletle TİDER, Adım Adım, İhtiyaç Haritası, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, TOG ve Çaba Derneği’ne destek veriyor olacak. 28 Eylül Festtogether KüçükÇiftlik Park konser biletlerine Biletix satış noktaları ve

www.biletix.com sitesinden ulaşılabilir.