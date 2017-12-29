Turizm ofisinde sanat! 

Kadıköy’ün en eski sanat merkezlerinden Mine Sanat Galerisi ve sahibi sanat tarihçisi olan Antonina Turizm işbirliği yaptı ve turizm firmasının merkezinde sanat galerisi kuruldu

İstanbul’un sanat hayatında 30 yıldır sayısız izler bırakmış Mine Sanat Galerisi ve kültür turizminde 20 yıldır nitelikli turlar düzenleyen Antonina Turizm, daha önce denenmemiş ve farklı bir projeye imza atıyorlar: bir ofis Sanat Galerisi’ne dönüştü.

“Antonina Sanat Galerisi” adı verilen mekan, ilk sergisi “Birlik” ile sanatseverlere kapılarını açtı. Bu iki öncü kurumun birlikteliğine, bir arada olma durumuna, gösterdikleri dayanışmaya bir gönderme niteliğinde olan sergide, Halil Akdeniz, Gülçin Aksoy, Koray Ariş, Tomur Atagök, Bedri Baykam, Bahri Genç, Genco Gülan, Bubi, Serhat Kiraz, Nur Koçak, Neslihan Pala ve Yusuf Taktak gibi Türk Çağdaş Sanatının usta isimleri bir araya geliyor.

Galeri ve turizm ofisi yetkilileri, “Birlik olmanın ve dayanışmanın önemini daha fazla vurgulamamız gereken şu günlerde, ‘sanat’ın birleştirici gücü ile yan yana gelen iki kurum olarak, sizleri de bu birlikteliğin parçası olmaya davet ediyoruz” diyor.

İstanbullu sanatseverlerin yeni sanat duraklarından biri olacak bu mekanda sergilerin yanı sıra, seminerler, özel konuşmalar, workshoplar da yapılacak. Harbiye’deki mekanda açık olan sergi, 5 Ocak’a dek ziyaret edilebilir. Adres: Ergenekon Mah. Halaskargazi Cad. 9/1, Harbiye