Tiyatro Kooperatifi’nden öneri paketi

Tiyatro Kooperatifi, korona virüsü salgını sebebiyle özel tiyatroların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 8 maddelik bir öneri paketi hazırlayarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sundu

37 tiyatronun ortaklığı bulunan Tiyatro Kooperatifi, korona virüsü sebebiyle özel tiyatroların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik adım attı. Bu kapsamda 14 Mart'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın daveti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kabulü ve Oyuncular Sendikası’nın da katılımıyla “Korona virüs salgını sebebiyle özel tiyatroların yaşadığı sorunlar” konulu bir toplantı yapıldı. İstanbul'da yapılan bu ilk görüşmede, “Bakanlığın hibe desteği sağlaması, özel tiyatroların kira ve kira stopajları ile elektrik, su, doğalgaz gibi sabit giderlerinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar bakanlık tarafından ödenmesi, aynı dönem için vergilerden muaf olunması, gelir elde edilemeyeceği göz önüne alınarak personel maaşları için destek sağlanması” gibi taleplerde bulunuldu. Ancak Bakanlık, “ülke çapında bir kriz yaşandığını ve bu taleplerin sadece özel tiyatrolar için değil, diğer sektörler için de olanaksız” olduğunu belirterek, kooperatiften bu bilgi doğrultusunda bir öneri paketi hazırlamasını istedi.

Kooperatif bu toplantının ardından; 17 Mart’ta Türkiye’deki tüm özel tiyatrolara açık çağrıyla bir video-konferans organize etti. Bu online toplantıya katılan tiyatroların önerileri ve ayrıca iletişimde bulunulan sektör bileşenlerinin paylaştığı fikirler ortak akılla değerlendirildi.

ÖNERİLER BAKANLIĞA SUNULDU

Böylelikle, sektörün hali hazırda aldığı büyük hasarla özel tiyatro işletmelerinin birkaç ay içinde kapanma noktasına gelmemesi, en az hasarla mevcut durumdan çıkılabilmesi ve 2020-2021 sezonuna hazırlık yapılabilmesi için bir destek paketi hazırlandı. Bu öneriler paketi, 20 Mart'ta ayrı bir toplantıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunuldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başkanlığında, Tiyatro Kooperatifi’nin yanı sıra davetli diğer tiyatroların da katılımıyla gerçekleşen toplantının sonuçları özetle şöyle:

1- Şubat-Kasım 2020 arası ayları için çıkacak olan ödemelerin Aralık 2020 sonuna ertelenmesi; Mart ve Kasım 2020 arası aylar için stopaj vergisinin alınmaması; daha önce vergi ve SGK borçlarını yapılandıran mükellefler için, taksit ödemelerinin Aralık 2020 sonuna ertelenmesi ve özel tiyatroların istihdam ettiği personelin, 2020 Mart-Kasım arası aylarını kapsayan SGK ödemelerinin devlet tarafından karşılanması.

2- Özel tiyatrolara Devlet Destekli Kredi (KGF) desteği verilmesi.

3- Özel tiyatro biletleri üzerindeki KDV oranın %1 olarak belirlenmesi.

4- 2019-2020 sezonunda özel tiyatrolara destek için dağıtılan ve bu sezon içinde 20+1 temsil koşulunun sorumluluğunun bu sezon için kaldırılması, kalan oyunların 2020-2021 sezonu içinde tamamlanması.

5- 2020-2021 sezonu için dağıtılacak Kültür Bakanlığı Destek Fonu'nun en az iki katı oranında artırılması, fon başvurularının tiyatrolar tarafından en geç Haziran ayı içerisinde bir tarihe kadar yapılması, fonun, sezon öncesi prova süreçlerinin başladığı Ağustos'ta açıklanması ve en geç Ağustos sonuna kadar tiyatrolara dağıtılmış olması, bu fonun başvuru kriterlerinden biri olan herhangi bir “Vergi-SGK borcu olmaması” gibi şartların kaldırılması. Devlet yardımından yararlanan ve salgın sebebiyle oyunlarını oynayamayıp proje yükümlülüklerini yerine getiremeyen tiyatroların 2020-2021 sezonundaki başvurularının kabul edilmesi. 2020-2021 sezonu için yapılacak başvurularda, salgına bağlı yaşanan sorunların mücbir sebep sayılması ve özel tiyatroların mağduriyetlerinin engellenmesi.

6- Devlet Tiyatroları’nın sahnelerinin kullanılmadığı günlerin tüm özel tiyatrolara ücretsiz tahsis edilmesi.

7- Özel tiyatroların, (virüsün kontrol altına alınıp sosyal yaşamın normalleşmesi halinde) kayıplarını telafi etmek üzere yaz aylarında açık hava sahnelerini ücretsiz kullanmasının sağlanması.

8- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanması planlanan korona virüsü salgınına bağlı destek paketine yapılacak başvurularda da kolaylık tanınması.