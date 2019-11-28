Tiyatro, kedi ve çocuklar…

23. İstanbul Tiyatro Festivali’nin çocuk kitabı “Tiyatroda Bir Gün”, minik okurları festivalde bir tiyatro oyununun nasıl gerçekleştiğini görmeye ve tiyatronun büyülü dünyasını keşfe çağırıyor. Ücretsiz kitabı Kadıköy’den edinmek mümkün

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 13 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle bir çocuk kitabı yayımlandı.

Yazar Sevinç Erbulak ve çizer Gözde Eyce tarafından hazırlanan, yayın yönetmenliğini Burcu Ural Kopan’ın üstlendiği “Tiyatroda Bir Gün”adlı kitapta, çocuklar İstanbul Tiyatro Festivali’nde bir gösterinin nasıl gerçekleştirildiğini görebilecek ve tiyatroya dair yepyeni şeyler öğrenebilecekler. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlanan Tiyatroda Bir Gün kitabı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın danışmanlığında hazırlandı. Kitabı okuyan çocuklar ve yetişkinlere, tiyatroda dolaşırken kedi Romeo da eşlik ediyor. Tiyatroda Bir Gün, festival boyunca performans günlerinde Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, Moda Sahnesi, Toy İstanbul, UNIQ Hall, Zorlu PSM’nin yanı sıra İKSV Alt Kat’tan ve anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

CUMALARI ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

Tiyatroda Bir Gün kitabı, 23. İstanbul Tiyatro Festivali sırasında kitabın yazarı Sevinç Erbulak’ın katılımıyla düzenlenen etkinliklerle çocuklarla buluşuyor. 22 Kasım Cuma günü Kadıköy’deki Baba Sahne’de gerçekleştirilen etkinlik, 23 Kasım’da da UNIQ Hall’de yapıldı. 3-5 ve 6-8 yaş gruplarına yönelik olarak yapılan etkinliklerde, çocuklar Sevinç Erbulak ile birlikte tiyatronun sahne arkasını birlikte deneyimleme şansı buldular. Tiyatroda Bir Gün kitabının okuma etkinlikleri, festivalin ardından İKSV Alt Kat’ta (Şişhane) Cuma günleri devam edecek. Okullar ve gruplar için altkat@iksv.org adresinden bilgi almak mümkün.

MASAL SAHNESİ KURULUYOR

İKSV Alt Kat ve İstanbul Tiyatro Festivali işbirliğiyle, Nisan – Temmuz 2019’da gerçekleştirilen İstanbul Masalları Yazım ve Anlatım Atölyesi’nde çocukların yazdığı masallar, festivalde seyircilerle buluşacak. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, Deniz Soruklu Evren’in yürütücülüğünde düzenlenen atölyeye, İstanbul’un çeşitli bölgelerinden 7-9 ve 10-12 yaş gruplarında 30 çocuk katıldı. Çocukların atölyede oluşturdukları masalları paylaşacakları Masal Sahnesi, festival kapsamında 1 Aralık 2019’da Salon İKSV’de gerçekleştirilecek. Atölye boyunca yazılan ve çocuklar tarafından resmedilen masallar Naristan isimli özel bir kitapta biraraya getirildi. Kitap, Masal Sahnesi etkinliğinin ardından izleyicilere armağan edilecek. Ücretsiz gerçekleştirilecek Masal Sahnesi etkinliğiyle ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için: tiyatro.iksv.org/tr/yirmiucuncu-istanbul-tiyatro-festivali-2019/masal-sahnesi

ÇOCUKLAR İÇİN İKSV YAYINLARI

İKSV, Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle 2017 yılından bu yana festival ve bienaller kapsamında 6 farklı çocuk kitabı yayımladı. Tiyatroda Bir Gün kitabı, İKSV’nin çocuklara yönelik hazırladığı altıncı ve 2019 yılının son çocuk kitabı oldu. İKSV, 2015 yılında, çocuklara 1987 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Bienali’nin tarihini anlatan Zaman Makinesi ile Renkli Bir Gezinti: Çocuklar İçin İstanbul Bienalleri başlıklı kitabı yayımlamıştı. Daha sonra Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle ücretsiz olarak dağıtılan çocuk kitapları hazırlamaya başlayan İKSV, 2017 yılında 15. İstanbul Bienali kapsamında Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı kitabını, 2018 yılında 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında domates soslu makarna yapımı üzerinden çocukları tasarım fikri ve ölçü birimleriyle tanıştıran Uzun, Kocaman, Çok! kitabını, 2019 yılında ise 47. İstanbul Müzik festivali kapsamındaçocuk okurları festival mekânlarında gezdirerek enstrümanlar, besteciler ve klasik müzik terimleriyle tanıştıran Fanfar: Müzikli Bir İstanbul Masalı, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında caz müziğinin farklı unsurlarını ve renkli dünyasını genç müzikseverlere tanıtmak için gökkuşağından ilham alarak hazırlanan Renk Renk Caz, 16. İstanbul Bienali kapsamında çocuklara bir yandan bienalin teması Yedinci Kıta’yı, sergi mekânlarını ve sanat eserlerini tanıtırken, diğer yandan çocukları iklim hareketinden ilham alan keyifli bir yolculuğa çıkaran Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin başlıklı çocuk kitabını yayımladı. Proje kapsamında, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanan çocuk kitaplarının toplam 100.000’in üzerinde kopyası ücretsiz olarak çocuklara ulaştırıldı. İKSV’nin çocuklar için hazırladığı tüm yayınları İKSV Alt Kat’taki çocuk kitaplığında bulmak mümkün.