Tepe Nautilus’ta okula dönüş eğlencesi!

Tepe Nautilus, uzun yaz tatilinin ardından yeni okul dönemine “Merhaba” diyecek çocukların heyecanına bir etkinlikle ortak oluyor

Hasbro Gaming’in birbirinden eğlenceli oyunları 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’un ziyaretçileri ile ücretsiz olarak buluşuyor.

4-12 yaş arası oyun sever ziyaretçiler, bilgi, yetenek, şans ve dikkatlerini kullanarak, Monopoly Junior, Connect 4, Bil Bakalım Kim? ve Süper Doktor oyunlarıyla eğlencenin yeni bir boyutuna adım atacak. Çocuklar, Monopoly Junior ile arsalar satın alıp şans kartları çekerek eğlenceli bir şekilde para kazanmayı öğrenirken en sevilen piyonlarla oyun alanında dolaşabilecek. Keyifli beceri oyunu Süper Doktor’da ameliyat parçalarını metal kenarlara değdirmeden çıkaran ve başarılı olan en zengin “doktor” oyunu kazanacak. Bil Bakalım Kim? oyunu ile oyuncular, birbirlerine sorular sorup karttan seçtikleri karakterleri bilmeye çalışarak farklı bir oyun deneyimi yaşayacak. İki kişi ile oynanan ve iyi bir strateji kurmayı gerektiren Connect 4 oyunu ile rakibini yanıltarak aynı renkteki 4 taşı bir araya getirmeyi başaran ise oyunun galibi olacak.

Tepe Nautilus, okulların açılmasına sayılı günler kala, keyifli vakit geçirmek isteyen 4-12 yaş arası ziyaretçilerini 30 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında, Hasbro Gaming Area’da 4 farklı kutu oyununu dev alanlarda deneyimleyerek yaratıcılıklarını geliştirmeye davet ediyor.

Etkinlik Yeri: Tepe Nautilus 1. Kat 12.00-19.00