‘Tanınmayan İstanbul’u anlatıyorlar…

İki İspanyol sanatçı, Boğaziçi tasvirlerini Kadıköy’de sergileyecek

Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Cervantes Enstitüsü işbirliği çerçevesinde, Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Istanbul inédito - Tanınmayan İstanbul” adlı sergi açılacak.

Ressam Jaume Marzal ve ozan Rosa Cuadrado bizlere, Boğaziçi’nin çeşitli köşelerini gezerek, bizi sürekli olarak tefekküre, düşünmeye ve yaratmaya esinlendiren bu şehrin diğer yönlerini de keşfetmemize yardımcı olacak, suluboya ve metinlerden oluşan bir seçki sunacak. Marzal’ın 11 adet tablosunun ve Cuadrado’nun da 11 metin ve şiirin yer alacağı sergi 15 Ekim Cuma 19:00'da açılıyor olacak. Cervantes Enstitüsü Müdürü Gonzalo Manglano De Garay, Cervantes Kültür Sorumlusu Miguel Grajales Pedrosa ve diğer yetkililerin açılışına katılacağı sergi, 31 Ekim’e dek ziyaret edilebilecek.

Jaume Marzal Canós, Akdeniz’in ve Doğu'nun ışığına, dokusuna ve biçemine aşık Valensiyalı bir ressam. Rosa Cuadrado ise radyo ve farklı medya kuruluşlarında düzenli olarak işbirliği içerisinde görev alan bir ozan. Ayrıca Casa Mediterráneo'nun Akdeniz Yazarlar Ağı'nın da bir parçası olarak, Casa Mediterráneo'nun Şiirsel Buluşmalarını koordine ediyor.