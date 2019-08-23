Haftalık Bağımsız Gazete 23 Ağustos 2019
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Tab Galeri’den fotoğraflarla “Çeviri” sergisi

Tab Rezidans, sekizinci sergisini Eylül ayı boyunca Tasarım Bakkalı'nda izleyici ile paylaşıyor

Tab Galeri’den fotoğraflarla “Çeviri” sergisi
GazeteKadıköy

Josephine Mead “The Translation. / Çeviri.” isimli sergisinde İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan, Helenistik dönemden kalma (M.Ö. 2.yy sonları) antik bir mezar taşından esinleniyor. Taşın üzerinde bulunan ve Menophila'ya adanmış olan şairane yazıtlardan çıkardığı

mecazi konular etrafında yoğunlaşan sanatçı, şiirselliğin zamanın sınırlarını nasıl aştığını araştırıyor. Geçmiş zamanın figürleri ile nasıl bir bağ kurduğunu; fanilik, gelişim, kayıp ve umut ile olan ilişkisi üzerinden tasarlıyor. Sanatçı bir dizi natürmort fotoğraf ile, Menophila için bir matem/sunak yeri yaratmaya çalışıyor.

2017 Nisan ayından beri Büyükada'da başlattıkları rezidans programının dokuzuncu katılımcısını Ağustos ayında ağırlayan Tab Rezidans, sekizinci sergisini Eylül ayı boyunca Tasarım Bakkalı'nda izleyici ile paylaşıyor. Tab Rezidans programı ile yurtdışından gelen sanatçıları da ağırlamaya başlayan ekip, bir yandan yerel sanatçıların üretimlerini sergilemeye devam ederken bir yandan da dünyanın birçok yerinden gelen sanatçıların eserlerini de, Yeldeğirmeni'ndeki butik mekanlarında izleyici ile buluşturuyor. 

31 Ağustos Cumartesi 19.00’da Tasarım Bakkalı’nda açılacak “The Translation. / Çeviri.” Sergisi 1-29 Eylül arası görülebilir.

Tasarım Bakkalı Cumartesi ve Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arası açık.  

Adres: Adres: Uzunhafız sokak 101/A Yeldeğirmeni, Kadıköy

Etiketler; #tab galeri #tasarım bakkalı
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