Süreyya perdelerini ‘Sihirli Flüt’ ile açtı

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Oda Müziği Konserleri’nin 13. Sezonunu, 30 Eylül Pazartesi akşamı flüt virtüözü Şefika Kutluer ve Ankara Yaylılar Topluluğu konseri ile açtı

Vivaldi’ninin mutluluk veren, sevinç aşılayan eserleri Kutluer’in büyülü flütü ile hayat buldu. Carnegie Hall’de verdiği konserden sonra New York Times yazarının atmış olduğu başlıkla “Sihirli Flüt” olarak tanınan Kutluer, Vivaldi’nin 6 konçertosunu birden çalarak dinleyenlere aşk diyarı Venedik’ten keyifli esintiler taşıdı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen konserde, Şefika Kutluer’e Ankara Yaylılar Topluluğu eşlik etti. Eski Sovyetler Birliği ülkeleri müzisyenlerinden oluşan orkestra üyeleri halen Bilkent Senfoni Orkestasında ve Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor.