Suluboya sanatçıları kahve ile resim yapacak

Göztepe'deki Turuncu Art Cafe'nin ev sahipliğine gerçekleştirilecek “Kahve ile Suluboya Şenliği 2” normalleşme sürecinde az da olsa sanat adına bir nefes olacak

14-15 Haziran günlerinde düzenlenecek etkinliğin birinci gününde Ercan Paya ve Emirhan Murat Ergün ikinci gününde Tülay Sayılgan ve Ahmet Öğreten rehberliğinde resim çalışmaları yapılacak. Ressam Emirhan Murat Ergün etkinlik ile ilgili şunları söyledi: “Kahve basit gibi görünen ama alışmadığınız için kullanması oldukça zor bir malzeme. Bu etkinlik bize kahveyi boya gibi kullanmayı öğretiyor. Aynı zamanda en basit malzemeyle dahi resim yapılabileceğini, elinizde boya yokken kahveyle bile içinizdeki resim aşkını ortaya çıkartabileceğinizi gösteren bir etkinlik.” ifadesini kullandı.

Sosyal mesafenin korunması amacıyla katılım her sanatçı için 10 kişi ile sınırlandırıldı. Katılımın ücretsiz olduğunu belirtelim.

Turuncu Art Cafe: 0216 565 35 72