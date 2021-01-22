SİYAD, en iyileri seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu toplayan Boyalı Kuş’un ithalatçısına ödülü, mart ayında düzenlenecek 53. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.
SİYAD üyelerinin oylaması sonucu ilk 20 sırada yer alan filmler şunlar:
1) Boyalı Kuş
2) Sefiller
3) Bal Ülkesi
4) Sonsuzluk Üzerine
5) Bacurau
6) Burası Cennet Olmalı
7) Subay ve Casus
8) Annelerimiz
9) Tavşan Jojo
10) Bedenimi Kaybettim
11) Karanlık Sular
12) Elveda
13) Küçük Kadınlar
14) Bıçaklar Çekildi
15) Kelly Çetesi’nin Gerçek Hikayesi
16) Yabancı
17) Barbarları Beklerken
18) The Gentlemen
19) Yeni Baştan
20) Görünmez Adam