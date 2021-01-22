SİYAD, en iyileri seçti

Sinema Yazarları Derneği, Boyalı Kuş’u 2020’nin en iyi yabancı filmi seçti

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de sinemalarda vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu toplayan Boyalı Kuş’un ithalatçısına ödülü, mart ayında düzenlenecek 53. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.

SİYAD üyelerinin oylaması sonucu ilk 20 sırada yer alan filmler şunlar:

1) Boyalı Kuş

2) Sefiller

3) Bal Ülkesi

4) Sonsuzluk Üzerine

5) Bacurau

6) Burası Cennet Olmalı

7) Subay ve Casus

8) Annelerimiz

9) Tavşan Jojo

10) Bedenimi Kaybettim

11) Karanlık Sular

12) Elveda

13) Küçük Kadınlar

14) Bıçaklar Çekildi

15) Kelly Çetesi’nin Gerçek Hikayesi

16) Yabancı

17) Barbarları Beklerken

18) The Gentlemen

19) Yeni Baştan

20) Görünmez Adam