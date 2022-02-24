Haftalık Bağımsız Gazete 24 Şubat 2022
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Enteresan günler takvimi / Şubat

Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

25 Şubat - 04 Mart 2022 Sinematek/Sinema Evi Film Gösterimleri

Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

25.02.2022 Cuma 20.00

Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice)

Yönetmen: Alice Rohrwacher

Senaryo: Alice Rohrwacher

İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya / 2018 / İngilizce / 127 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

26.02.2022 Cumartesi 15.00

Arzunun Şu Karanlık Nesnesi (Cet obscur objet du désir)

Yönetmen: Luis Buñuel

Senaryo: Luis Buñuel, Jean-Claude Carriére

Fransa, İspanya / 1977 / Türkçe Altyazılı / 103 dk. / Renkli

26.02.2022 Cumartesi 18.30

Viridiana

Yönetmen: Luis Buñuel

Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro, Benito Pérez Galdós (roman)

İspanya, Meksika / 1961 / İspanyolca, İngilizce / 87 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

27.02.2022 Pazar 15.00

Sınır (Gräns)

Yönetmen: Ali Abbasi

Senaryo: John Ajvide Lindqvist, Ali Abbasi, Isabella Eklöf

İsveç, Danimarka / 2021 / İsveççe, İngilizce / 110 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

27.02.2022 Pazar 18.30

Koridor

Yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu

Senaryo: Erkan Tahhuşoğlu

Türkiye / 2021 / Türkçe / 74 dk. / Renkli

01.03.2022 Salı 20.00

Ovacık

Yönetmen: Ayşegül Selenga Taşkent 

Senaryo: Ayşegül Selenga Taşkent

Türkiye / 2019 / Türkçe / 92 dk. / Renkli 

02.03.2022 Çarşamba 20.00

Dangal

Yönetmen: Nitesh Tiwari

Senaryo: Piyush Gupta, Shreyas Jain, Nikhil Mehrota

Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh

Hindistan / 2016 / Hinduca, İngilizce / 161 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli

03.03.2022 Perşembe 20.00

Gündüz Güzeli (Belle de jour)

Yönetmen:  Luis Buñuel

Senaryo:  Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, Joseph Kessel (roman)       

Oyuncular: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Geneviève Page, Francisco Rabal

Fransa, İtalya / 1967 / Fransızca, İspanyolca / 100 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

04.03.2022 Cuma 20.00

Bir Suçlunun Yaşamı (Ensayo de un crimen)

Yönetmen:  Luis Buñuel

Senaryo:  Luis Buñuel, Eduardo Ugarte, Rodolfo Usigli (roman)

Oyuncular: Ernesto Alonso, Miroslava, Rita Macedo, Ariadne Welter, José María Linares-Rivas

Meksika / 1955 / İspanyolca / 87 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

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