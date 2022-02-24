Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

25.02.2022 Cuma 20.00
Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice)
Yönetmen: Alice Rohrwacher
Senaryo: Alice Rohrwacher
İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya / 2018 / İngilizce / 127 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
26.02.2022 Cumartesi 15.00
Arzunun Şu Karanlık Nesnesi (Cet obscur objet du désir)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Jean-Claude Carriére
Fransa, İspanya / 1977 / Türkçe Altyazılı / 103 dk. / Renkli
26.02.2022 Cumartesi 18.30
Viridiana
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro, Benito Pérez Galdós (roman)
İspanya, Meksika / 1961 / İspanyolca, İngilizce / 87 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
27.02.2022 Pazar 15.00
Sınır (Gräns)
Yönetmen: Ali Abbasi
Senaryo: John Ajvide Lindqvist, Ali Abbasi, Isabella Eklöf
İsveç, Danimarka / 2021 / İsveççe, İngilizce / 110 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
27.02.2022 Pazar 18.30
Koridor
Yönetmen: Erkan Tahhuşoğlu
Senaryo: Erkan Tahhuşoğlu
Türkiye / 2021 / Türkçe / 74 dk. / Renkli
01.03.2022 Salı 20.00
Ovacık
Yönetmen: Ayşegül Selenga Taşkent
Senaryo: Ayşegül Selenga Taşkent
Türkiye / 2019 / Türkçe / 92 dk. / Renkli
02.03.2022 Çarşamba 20.00
Dangal
Yönetmen: Nitesh Tiwari
Senaryo: Piyush Gupta, Shreyas Jain, Nikhil Mehrota
Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh
Hindistan / 2016 / Hinduca, İngilizce / 161 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli
03.03.2022 Perşembe 20.00
Gündüz Güzeli (Belle de jour)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, Joseph Kessel (roman)
Oyuncular: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Geneviève Page, Francisco Rabal
Fransa, İtalya / 1967 / Fransızca, İspanyolca / 100 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
04.03.2022 Cuma 20.00
Bir Suçlunun Yaşamı (Ensayo de un crimen)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Eduardo Ugarte, Rodolfo Usigli (roman)
Oyuncular: Ernesto Alonso, Miroslava, Rita Macedo, Ariadne Welter, José María Linares-Rivas
Meksika / 1955 / İspanyolca / 87 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı