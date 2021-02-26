Haftalık Bağımsız Gazete 27 Şubat 2021
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‘Sinemanın ilk edepsiz kadınları’ perdede

“Sinemanın İlk Edepsiz Kadınları”nın konuşulacağı ve altı sessiz kısa filmin gösterileceği program Kundura Sinema’da online olarak izleyiciyle buluşacak

‘Sinemanın ilk edepsiz kadınları’ perdede
GazeteKadıköy

Sinemanın İlk Edepsiz Kadınları” programı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beykoz Kundura’nın internet sitesinden çevrimiçi ve ücretsiz olarak erişime açılacak.

Program, 2016’da Donald Trump’ın başkanlık seçimi konuşmasında Hillary Clinton’a yönelik mikrofonlara bir hakaret olarak sarf ettiği ve bir anda küresel bir feminist hareketin sloganına dönüşen “Nasty Woman” (Edepsiz Kadın) sözünden ilhamla “Sinemanın İlk Edepsiz Kadınları” başlığında hazırlandı.

Küratörlüğünü Elif Rongen-Kaynakçı, Laura Horak ve Maggie Hennefeld’in üstlendiği, Gonca Feride Varol’un özgün müzikleriyle eşlik ettiği program, dönemlerinde meşhur olan ancak isimleri günümüze varamamış kadın komedyenlerin tabuları yıkan performanslarını hatırlarken, 20. yüzyılın başında sinemada etkin olan kadınların film endüstrisindeki rollerini yeniden değerlendirmek için fırsat sunuyor.

8 Mart’ta Kundura Sahne’de çevrimiçi olarak yayımlanacak söyleşi kapsamında, 1907 yapımı “La grève des nourrices”, 1910 yapımı “La pile électrique de Léontine”, 1912 yapımı “La fureur de Mme Plumette”, 1912 yapımı “Amour et science”, 1913 yapımı “Zoé et la parapluie miraculeux” ve 1919 yapımı “Rowdy Ann” adlı kısa ve sessiz filmler gösterilecek.

Etiketler; #edepsiz kadınlar #sinema #sessiz sinema #kundura sinema
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