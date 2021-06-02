Sinemalar 1 Temmuz’a kadar kapalı!

Yeni ‘kademeli normalleşme’ genelgesiyle sinema salonlarına 1 Haziran itibariyle açılma hakkı verildi ama kimi sektör temsilcileri bu tarihi bir ay erteletti. Nedenini Kadıköy Sineması Müdürü Said Aksoy’a sorduk

1 Haziran itibariyle ‘kademeli normalleşme’ye geçilse de bu normalleşme adımları kültür-sanat dünyasına yansımadı. Yeni genelgede tiyatro ve müzik dünyasına dair bir açıklama yapılmazken, sinema salonlarının 1 Haziran’da açılacağı yer aldı. Fakat sinema sektörünün kimi temsilcileri bunun ertelenmesini isteyince, sinema salonlarının açılışı İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla 1 Temmuz’a ertelendi.

Genelde ‘gişe filmleri’ gösteren zincir sinema salonlarının isteği yerine getirilse de festival filmleri gösteren ya da kendi programını hazırlayan bağımsız sinema salonları bu karardan rahatsız. Kadıköy Sineması Müdürü Said Aksoy ile 1 Haziran itibariyle yürürlüğe giren kademeli normalleşme genelgesi açıklandıktan sonra sinema sektöründe yaşanan gelişmeleri konuştuk.

Yeni genelgede 1 Haziran itibariyle sinema salonlarının açılacağı kararı yayınlandı ama sonra bakanlığın bu tarihi 1 Temmuz’a ertelediğini öğrendik. Bu 24 saatte ne oldu? Neler yaşandı?

Genelgenin 1 Haziran'da açılmaya izin vermesinin pratikte pek bir karşılığı yok. Sinema salonlarının hazırlık ve film tedarik süreçleri birkaç gün sürüyor. Kadıköy Sineması olarak biz 11 Haziran'da açılmayı planlıyorduk. 1 Haziran'da Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği toplantısı oldu. Sektörün kimi paydaşları 1 Temmuz'dan önce açmak istemediklerini belirtti. Salonların tamamının ortak isteği olmasa da Bakanlık bu yönde düzenleme yaptı. Ne yazık ki önlemlerin hazırlanması noktasındaki planlama problemleri burada da etkili oldu.

Ertelemeyi isteyenler kimler ve neden istediler?

Özellikle kiracı işletmeciler ve ana akım filmler oynatan salonlar şu an yüksek beklentili bir film olmadığı için açılmak istemiyor. Açıldıktan sonra mücbir sebep ortadan kalkacağı için kimi işletmecilerin kira ödemeleri başlıyor. Bu yanıyla makul bir istek olsa da biz insanların salonlardan daha fazla uzaklaşmadan yavaş yavaş bir hazırlık sürecine girilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bağımsız sinema salonları bu durumdan nasıl etkilendi?

Bağımsız Salonların kendi programlarını hazırlama olanakları var. Sadece vizyona girecek filmleri beklemek yerine kendi seçkilerimizi yapıyoruz. Ayrıca festivaller de işimizin bir parçası. Sektördeki çoğunluk salonların aksine biz bu olanaklardan ne yazık ki erteleme ile mahrum kaldık.

Bu karara karşı ne yapmayı, nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz?

Karara karşı yapılabilecek bir şey yok ne yazık ki. Hazırlıklarımızı tamamlayıp güçlü bir gösterim programıyla açılmayı beklemek durumundayız.

#GözünüYumma

Aylardır pandemi nedeniyle işlerin durduğu kültür sanat ve eğlence sektörünün 1 Haziran itibariyle geçilen ‘kademeli normalleşme’ döneminde de görmezden gelinmesi üzerine, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

Sektör emekçileri duruma isyan ederken sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyayla içinde bulundukları zor duruma dikkat çekti. Sanatçılar, sektör çalışanları ve meslek örgütleri #gözünüyumma ve #sahnenesahipçık etiketleriyle binlerce paylaşım yaptı.