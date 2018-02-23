Sığınma evlerinde yaşayan kadınların öyküsü

Kadıköy Halk Tiyatrosu tarafından sahneye konan “Mor” sığınma evinde yaşayan beş kadının hikayesini anlatıyor. Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Hafize Balkan, Nilsu Akman’ın canlandırdığı karakterler yaşadıkları şiddet hikâyelerinin yanı sıra); günlük yaşamlarını, çekişmelerini, sosyal hayatlarını, alışkanlıklarını, dedikodularını, sırlarını birbirleriyle ve seyirciyle paylaşıyor. Bunu yaparken karakterler kimi zaman duygusal anlar yaşıyor, ağlıyor, kimi zaman komik durumlara düşüp kahkahalar atıyor ve attırıyor.

Oyun, 25 Şubat Pazar 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu’nda. Bilet Fiyatları: Tam 50 TL, Öğrenci 30 TL +14