Sevilen şarkılar, tanıdık ezgiler...

Arap ezgilerini blues müziğiyle birleştiren “No Blues” grubu Türkiye’ye geliyor

Blues ve Arap müziğini ‘Arabicana’ diye adlandırdıkları kendi tarzlarında sentezleyen Hollandalı grup, İstanbul’da ilk kez konser verecek. Vigor Event tarafından organize edilen konser, 25 Nisan Perşembe gecesi 22.30’da Moda Kayıkhane’de yapılacak.

Hollandalı folk blues grubu, Arap ezgilerini İngilizce liriklerle sentezleyerek farklı tatlar sunuyor. Haytham Safia (Ut, vokal), Janos Koolen (Gitar, vokal), Osama Meleegi (Perküsyon, vokal,) Anne-Maarten van Heuvelen’den (Kontrabas, vokal) oluşan grup, 2007’de kuruldu. Türkçe birçok şarkıya da hayat veren grup, Black Cadillac ve Farewell Shalabiye gibi şarkılarıyla tanınıyor.