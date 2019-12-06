Sessiz sinemanın “BİLİNMEYEN”leri

Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri, 4 – 8 Aralık tarihlerinde “Bilinmeyen” temasıyla 6’ncı kez sinemaseverlerle buluşuyor

Türkiye’de sinemanın ilk dönemine adanmış ilk ve tek film festivali olarak altıncı yılına giren Uluslararası İstanbul Sessiz Sinema Günleri “Bilinmeyen” temasıyla Akbank Sanat Merkezi, Institut Français, Kadıköy Sineması ve Bina mekanlarında seyirciyle buluşacak. Bu yıl Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi işbirliğiyle Dadacı Fransız yönetmen Rene Clair’in mizahî bir dille anlattığı, bir aşk hikâyesi olan “Hayali Yolculuk” da gösterimde yer alan filmler arasında. Festivalin sürprizlerinden biri de Muhsin Ertuğrul’un kayıp olduğu sanılan, 1927 yılı yapımı olan filmi Tamilla.

“HAYALİ YOLCULUK”

Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi’nin özel seçkisi olan “Hayali Yolculuk” (1925) filmi mütevazı banka memuru Jean ile patronun sekreteri Lucie arasında geçen aşk ilişkisini mizahi dille işliyor. Türkçe altyazılı gösterilecek film, Fransız Sinematek’i küratörü Emilie Cauguy’in sunumu ve Daan van den Hurk’ün piyanosu eşliğinde 8 Aralık Pazar saat 16.00’da Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

Festival “Bilinmeyen” temasıyla hem sinemanın ilk dönemine dair bilinmeyenleri hem de o dönemin insanlık tarihi için bilinmeyen konularını mercek altına alıyor. Her yıl olduğu gibi en son restore edilmiş haliyle gösterilen filmlere canlı müzik eşlik ediyor. Yerli ve yabancı müzisyenlerin olduğu programda bu yıl, 2018’deki Berlin Film Festivali’nde kırkıncı sanat yılını kutlayan Günter Buchwald, keşfedip restore ettiği filmlere piyanosuyla eşlik eden Serge Bromberg ve sessiz sinema festivallerinin yükselen genç yıldızı Daan van den Hurk öne çıkıyor. Festivalin diğer konukları arasında ise yurt dışındaki film arşiv ve enstitülerin üst düzey yetkilileri bulunuyor.