SERGİLERDE BU HAFTA

“Başkalarının acısını taşımak…”

Gül Ünlüçay’ın “Başkalarının Acısını Taşımak” adını verdiği ikinci kişisel sergisi, 19-27 Mayıs tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda görülebilir.

Sergi adını, dünyaca ünlü foto muhabir Susan Sontag’ın savaş fotoğraflarından yola çıkarak kaleme aldığı ‘Başkalarının Acısına Bakmak’ adlı kitabından alıyor. Dünyanın pek çok yerinde sürmekte olan, ırksal, ekinsel ayrımlara dayalı insan kıyımlarına odaklanan sergi, bu sarsıcı olaylara, başkalarının yaşadığı dehşet verici acılara yalnızca bakmanın yeterli olmayacağını, başkalarının acısını taşıyarak toplumsal bellekte canlı tutmanın gerekliliğini vurgulamaya çalışıyor.

Deri Tablo ve Aksesuar Sergisi

Yasemin Tekin’in “Deri Tablo ve Aksesuar Sergisi” Venüs Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşuyor.12 Mayıs’ da açılacak sergi, 23 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Yasemin Tekin, “El sanatlarının her dalıyla ilgiliyim. Uzun zamandan beri parça derilerden tablo ve aksesuar tasarımı yapıyorum. Yapmış olduğum çalışmalarla birçok karma sergiye katıldım. Katıldığım sergilerde çalışmalarımın beğenilmesi beni cesaretlendirdi. Deri çalışmalarımı farklı aksesuarlarda üretmeye devam etmekteyim.” diyor.

Yasemin Tekin’in sergide 40 adet çalışması yer alıyor.

Göney’in “Doğa”sı

Semra Göney, son sergisi “DOĞA” ile sanat yaşamının geneline yayılan, kendi ile doğa arasındaki ilişkiyi açıklamaya ve izleyicileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu yönü, bu kez resimlerinde çeşitli katman ve kıvrım oluşumlarla karşımıza geliyor. Bu oluşumlarda da ilginç saptamaları olan sanatçı, bunları farklı soyutlamalarla sunuyor. Göney’in “Doğa” adlı sergisi, 10 Mayıs – 6 Haziran tarihleri arasında Galeri ARK’ta ziyaret edilebilir.