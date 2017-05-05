Şehirde hayaller…

Türkiye’nin ilk uluslararası edebiyat etkinliği olan İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali (İTEF), bu yıl 6-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak

2017 teması “Şehir ve Hayal” olarak belirlenen festival, 11’i yurtdışından toplam 46 yazar, 20 yayıncılık profesyoneli ve 5 hikâye anlatıcısı ve 3 müzik grubu, şehrin 8 mekânında İstanbullu edebiyatseverlerle buluşacak. İTEF kapsamında söyleşilerin, edebiyat panellerinin, öğrenci ve yazar buluşmalarının yanı sıra konserler, grafik performansları ve masal etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Festivalin bu seneki yabancı konukları arasında Soluğun Mucizesi kitabıyla kendine kült bir hayran kitlesi yaratmış Yunan yazar Dimitris Sotakis, eleştirmenlerden büyük övgüler toplayan İkimizden Biri Uyuyor kitabının Danimarkalı yazarı Josefine Klougart, ilk romanı Joyce’un Kızı, Hep Kitap tarafından yayımlanan ve büyük ilgi gören İngiltereli yazar Annabel Abbs, Dedalus Yayınları tarafından yayımlanan Biz Boğulanlar kitabının yazarı Danimarkalı Carsten Jensen, çizimleriyle dünya çapında büyük beğeni toplayan çizer Gijs Kast gibi isimler var.

Ücretsiz festival kapsamında Kadıköy KargaArt’ta (Karga bar sanat mekanı) yapılacak etkinlikler şöyle;

7 Mayıs Pazar

19.30/ Hayallerimizi Şekillendiren Tesadüfler/Ayelet Gundar-Goshen, Elif Bereketli, Özgür Mumcu, Şebnem İşigüzel

20.30/Şehir ve Hayalsizlik/Adalet Çavdar, Feride Çetin, Oya Baydar

21.30/Büyüklere Masallar/Gijs Kast, Orhan Tuncay

22.30/Sözün Hayali Müzik Konseri

8 Mayıs Pazartesi

19.30/Eco, Manguel ve Hayali Yerler/Aykut Ertuğrul, Mehmet Berk Yaltırık, Sedat Demir

20.30/Büyüklere Masallar/Ümit Yaşar Özkan

21.30/Sözün Hayali Müzik konseri

9 Mayıs Salı

19.30/Ahmet Ümit ile söyleşi

20.30/Modern Zamanlarda Soluk Almak/Alek Popov, Annabel Abbs, Carsten Jensen, Dimitris Sotakis, Elif Tanrıyar, Nermin Yıldırım

21.30/Büyüklere Masallar/Arbil Çelen Yuca, Gijs Kast

22.30/Sözün Hayali Müzik/Yinon Muallem

10 Mayıs Çarşamba

19.30/Dibe Çeken Hayaller/Hakan Günday

20.30/Gerçeklerden Kaçmak, Hayaller ile Yüzleşmek/Jorge Zepeda Patterson, Josefine Klougart Nazlı Berivan Ak, ​Seray Şahiner

21.30/Büyüklere Masallar/Argın Kubin, Gijs Kast

22.30/Sözün Hayali Müzik/Ceyda Özbaşarel Jazz Band