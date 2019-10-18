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Savaşa karşı “Madde 22”

Savaşa karşı “Madde 22”
GazeteKadıköy

Semaver Kumpanya’nın 17’nci sezonunun yeni oyunu, Joseph Heller’in İkinci Dünya Savaşı’nda yaşadığı deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı ve oyunlaştırdığı “Madde 22”, kara komedi klasikleri arasına girerek izleyicilerde büyük ilgi uyandırmış bir eser.

Madde 22, İkinci Dünya Savaşı’nda, İtalya’da konuşlanmış bir Amerikan üssünde geçer. Bombardıman subayı olan Yossaryan, uçuş görevinden kaçmak için her türlü yolu deneyerek sık sık komik duruma düşerken arkadaşları ve komutanlarının eğlence kaynağına dönüşür. Oyun, savaşın ortasında savaşın parçası olmayarak aklını korumaya çalışan Yossaryan’ın eğlenceli öyküsüyle, izleyicilere uzun süre belleklerden silinmeyecek bir deneyim vaat ediyor.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda Ahmet Kaynak, Berkay Şekerci, Cansu Saka, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Güçlü Yalçıner, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Sarp Aydınoğlu, Selen Şenay, Serkan Keskin ve Sezin Bozacı rolleri paylaşıyor.

Madde 22, 20 Ekim Pazar günü 20.00’de CKM’de izleyiciyle buluşacak.  

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