Şarkılarla Dünya Ses Günü!

Dünya Ses Günü, bu yıl Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği işbirliğiyle Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserle kutlandı

Tüm dünyada ses sağlığı ve ses hijyeni konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Ses Günü kutlamaları bu yıl Kadıköy’de gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi ve Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği işbirliğiyle 17 Nisan Pazartesi günü Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nde konser gerçekleştirildi. Dünya Ses Gününde Bizim Sesimiz isimli konserde yaklaşık 50 sanatçı yerli ve yabancı eserleri yorumladı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik edildiği konsere çok sayıda Kadıköylü katıldı.

Konsere katılan sanatçılar arasında; Bengisu Çimen, Ali Murat Erengül, Aylin Ateş, Zafer Erdaş, Paolo Villa, Küçük Nüanslar, Sedat Can Öztoprak, Suzan Bünül, Hakan Bağcı, Ezgi Alaş, Fatma Şahin, Muhlis Berberoğlu ve Bekir Ünlüataer yer aldı.

“SANAT EN BÜYÜK LİMANIMIZ“

Konserden önce konuşmalar yapıldı. İlk konuşmayı projenin genel sanat yönetmeni Efsun Öztoprak yaptı. “Hayatımızın her döneminde sanata ihtiyacımız çok fazla.” diyen Öztoprak, “Daha çok çoğalmak, daha çok üretmek için bizlerin sanata ihtiyacı var. Sanat bizim en büyük limanımız. Bu gece çok değerli sanatçı dostlarımız bizim ruhlarımızı aydınlatacaklar. Buna çok ihtiyacımız var. Etkinliğimizin arkasında duran Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na ve Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

“SESİNİNİZİ SEVİN”

Öztoprak’tan sonra söz alan Dünya Ses Günü Türkiye Komite Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yelken ise Dünya Ses Günü’nün 65’ten fazla ülkede kutlandığını belirterek, “Yaklaşık beş yıldır kutlamaların Türkiye organizasyonunu ben yapıyorum ve Efsun hocayla birlikte sürekli konser düzenliyoruz. Şimdiye kadar konserleri hep Avrupa Yakası’nda yaptık. Efsun hocam da sürekli ‘CKM’de konser yapalım’ diyordu. Ben de buna sürekli karşı koyuyordum. Fakat bugün buradan hepiniz mükemmel görünüyorsunuz. Sahne alacak hiçbir sanatçının da maddi bir beklentisi yok. Konserimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı. Sesinizi sevin, sesinizin kıymetini bilin. Herkesin Dünya Ses Günü kutlu olsun.” diye konuştu.