Sanatçıların objektifinden sualtı

17. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali başlıyor

Marmara Denizi’nde yaşanan çevre kirliliğine dikkat çekmek için 28 yıl önce balıkadamlar tarafından deniz dibinde bulunan atıkların toplanmasıyla başlayıp, sonrasında kirliliğe dikkat çeken fotoğraf ve videoların yer aldığı bir yarışmaya dönüşen Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali, 17 yıldır dünyanın en önemli sualtı görüntüleme uzmanlarının takip ettiği bir festivale dönüştü.

24 – 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında 17.’si yapılacak olan Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali’ne yurt içi ve yurt dışından çok sayıda su altına ve sanata gönül veren yarışmacı katılıyor. Yarışmacılar, dünya denizlerinde önceden çekmiş oldukları fotoğraflarını seçici kurula göndererek yarışacaklar.

26 Ağustos 2017 tarihinde Marmara Denizi Prens Adalarında yapılacak olan yarışmaya 20’den fazla yarışmacının katılacağı belirtildi. Festival Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Caddebostan Sahil Tesislerinde ve Caddebostan Sahili Etkinlik Alanında (Caddebostan Migros yanı) gerçekleşecek. 24. Marmara Sualtı Fotoğraf ve Video Yarışması’nın çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevreye olan farkındalığı artırmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

Fotoğraf sergileri, film gösterimleri, seminer, söyleşi vb. sanatsal ve bilimsel birçok etkinlik yer alacağı festivale Kadıköy Belediyesi de destek veriyor.