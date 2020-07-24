Sanat Parkta etkinlikleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi Özgürlük Parkı Amfi Tiyatrosu, 4 Ağustos-27 Eylül tarihleri arasında “Sanat Parkta” adlı konser ve tiyatro etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçede sanatın etkileşim alanını genişleten, heyecan yaratan, büyük bir ilgiyle karşılanan sanat etkinlikleri bu yıl Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda, 7 hafta sürecek olan konser ve tiyatro etkinlikleriyle devam ediyor.

Pazartesi, salı, Perşembe ve cuma günleri tiyatro oyunlarının, çarşamba, cumartesi günleri konser etkinlerinin gerçekleştirileceği “Sanat Parkta” programında 32 tiyatro oyunu, 21 konser etkinliği yer alıyor.

Festivalle ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy sanattan vazgeçmez. Sanat salona sığmıyorsa parklara sığar. Özgürlük Parkı’nın kapılarını açıyoruz ve herkese bir nefes aldırıyoruz. Sosyal ve mesafeliyiz. Tam kapasite değil ama güvenli kapasitedeyiz. Çünkü İçimizdeki sanat sevgisine ‘korona’ engel olamaz.” dedi. Odabaşı, “Sanat Parkta’nın amacı hem sanatçı dostlarımıza destek vermek hem de Kadıköylülere bir nefes aldırmak. Pandemi nedeniyle çoraklaşan sanat hayatımızı biraz olsun renklendirmek.” diye konuştu.

AÇILIŞ GENCO ERKAL’DAN

Festival açılışını duayen tiyatro emekçisi Genco Erkal, sarsıcı bir Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla yaparken, konser açılışını bir başka duayen olan müzisyen Bülent Ortaçgil yapacak. İlerleyen günlerde de festival kapsamında Onur Saylak (Evlat) , Mert Fırat (Joseph K), Füsun Demirel (Şişman Güzeldir), Levent Üzümcü (Aziz Nesin Kabare), Rutkay Aziz (Güneyli Bayan), Çağlar Çorumlu ( Übü Hep Übü), Serkan Keskin (Cimri), Berna Laçin (Hayal Satıcısı) gibi başarılı oyuncuların tiyatro oyunları sahnelenirken, Moğollar, Ahmet Aslan, Feryal Öney, Erdal Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru, REDD, Simge Pınar, İmer Demirer, Lara Dilara, Sibel Köse, Şakalı Akustik gibi birçok ses sanatçısı ve grup, izleyiciyle buluşacak.

SANATÇIYA DESTEK

Tüm dünyayı sarsan pandemiden pek çok kesim gibi sanatçılar da çok etkilendi. Tiyatrolar kapandı, konserler yapılamaz oldu. Bu nedenle de sanat emekçilerine destek olmayı hedefleyen etkinlikler ücretli gerçekleştirilecek.

Tüm etkinlikler 25 TL sabit bilet fiyatıyla internetten satışa sunulacak ve elde edilen tüm gelir sanatçı ve festivale katılan ekiplere verilecek.

SOSYAL MESAFELİ FESTİVAL

Pandemi nedeniyle “Sanat Parkta” etkinlikleri süresince sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilecek. Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu sosyal mesafe kuralları kapsamında amfi tiyatro kapasitesi yüzde 60 oranında düşürülerek her gün 350 kişi ağırlanacak.

Ayrıca amfi alanında etkinlikler kapsamında kurulacak teknik, ses- ışık alt yapısı Kadıköy Belediyesi tarafından karşılanırken, tiyatro ekiplerinin dekor taşıması da belediye emekçileri tarafından gerçekleştirilecek.

DÜNYANIN OYUNU PARKA GELİYOR

4 Ağustos Salı akşamı Dostlar Tiyatrosu’nun “Yaşamaya Dair- Bursa Cezaevinden Notlar oyunuyla” başlayacak olan tiyatro gösterileri, 6 Ağustos Perşembe Tiyatroevi’nin “Marx İstanbul’da” oyunu ve 7 Ağustos Cuma Tiyatro Hemhal’in “Sevgili Arsız Ölüm Dirmit” oyunuyla devam edecek.

Festivalde yer alacak diğer tiyatro grupları ve oyunları şöyle: