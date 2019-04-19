Sahnede “Terk”

Gerçekliğin sınırlarını zorlayan performanslarıyla Reha Özcan ve Öykü Karayel bize insan ruhunun sırlarını açık ediyor

“Gerçek böyle buruşturur işte yüzünü. Sonra iyi gelir ama. Bir daha istersin.”

Süresi çoktan aşılmış bir seans. Terk edemeyen genç bir kadın. Gitme diyemeyen bir terapist. Kalp kıran erkeklerin, kadınların, rastlantıların, kayıp babaların, durmayan yağmurun ve iyileşmenin hikâyesi…

Bir terapi odası sahnede baştan aşağı yeniden kuruluyor. Gerçekliğin sınırlarını zorlayan performanslarıyla Reha Özcan ve Öykü Karayel bize insan ruhunun sırlarını açık ediyor.

Bu sarsıcı oyun 25 Nisan Perşembe 20.30’da CKM Büyük Salon’da izleyiciyle buluşuyor. Bilet Fiyatları: Tam 70 TL, Öğrenci 50 TL