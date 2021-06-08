Sahne artık sokakta!

Müzisyenler için “#sahnesokakta” kampanyası başlatıldı

Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) İstanbul Şubesi, zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak amacıyla sosyal medyadan “#sahnesokakta” etiketiyle kampanya başlattı.

1 buçuk senedir işini ve gelirini kaybeden müzisyenler için, “Sokakları sahneye dönüştürmenin zamanıdır” diyerek çağrıda bulunan NHKM, müzisyenleri sokakta müzik yapmaya davet etti.

Bunun üzerine salgın sürecinde işini kaybedenlerden biri olan şarkıcı Gülcan Altan Caddebostan Sahili'nde “Boyun Eğme” isimli şarkısını söyledi. Çevredeki vatandaşlar da alkışlayarak ve eşlik ederek Altan'a destek oldu. Altan, “İşsiz bırakılmış bir müzisyenim. Sahnemizi pandemi nedeniyle, bahanesiyle bizden aldılar. Ben seyircime sahip çıkmak için buraya geldim. Çünkü siz olmazsanız biz olmayız; biz olmazsak sanat olmaz. Bütün sanat emekçilerini, ‘sahne sokakta' diyerek sokaklara çağırıyoruz” dedi.

“#sahnesokakta” kampanyasına sosyal medyadan da pek çok destek geldi. Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi, “Müzik emekçileri bir yılı aşkın bir süredir salgınla ve işsizlikle mücadele ediyor. Salgın, mevcut bütün sorunları belirginleştirmiş ve artık sürdürülmesi olanaksız hale getirmiştir. Sahneye çıkamayan, yok sayılan, güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılan müzik emekçileri olarak, tüm müzik emekçilerini sokakları sahneye dönüştürerek tepki göstermeye davet ediyoruz” çağrısını yaptı. Oyuncu Mert Fırat da “Gelenekselinden, modernine, köy seyirliğinden, halk oyunlarına, aryasından, türküsüne kadar hepsi meydanlarda, hepsi sokaktan doğdu. Çevremizle ve birbirimizle el ele yeniden destekleşme zamanı” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndaki esnaf da işini ve gelirini kaybeden müzisyenlere destek olmak amacıyla ücretsiz ikramda bulundu.

REDD DE KARŞI YAKADA

Redd müzik grubu da Maçka Parkı’nda tüm müzik sektörü için bir eylem konseri gerçekleştirdi. Grubun solisti Doğan Duru, “Müziğin susturulduğu bir ortamda, yüzün üzerinde insana Redd şarkıları çaldık. Bizim sektördeki ekonomiyi ancak biz düzeltiriz. Konserler nizami şekilde yapılır; müzik sektörü bu işi halı sahadakilerden daha iyi biliyor” dedi.

Haluk Polat’ın şefliğini yaptığı AN Vokal de Ortaköy sahilinde mini bir konser verdi.

DESTEK İÇİN ONLİNE KONSER

Müzik emekçilerine destek olmak amacıyla 19 Haziran’da çevrimiçi olarak “‘Dayanışma Yaşatır- Müzik Emekçileriyle Dayanışma Konseri” düzenleniyor. Konser, saat 19:00'da Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Konsere çok sayıda müzisyen ve müzik grubu katılacak. Biletix üzerinden satılan biletlerin fiyatları ise 60 TL.