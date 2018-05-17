Şahkulu, ozanları misafir etti

Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği “2.Şahkulu Ozanlar Festivali”, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ozanların katılımıyla Şahkulu Sultan Dergâhı’nda yapıldı

Şahkulu Sultan Vakfı’nın düzenlediği, Kadıköy Belediyesi’nin de destek verdiği “2.Şahkulu Ozanlar Festivali”, 12 -13 Mayıs tarihlerinde Merdivenköy’de bulunan Şahkulu Sultan Dergâhı’nda gerçekleşti. Ozanlık geleneğinin hatırlanması ve kent yaşantısında da devam ettirilmesini amaçlayan festivalin 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen açılışında, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur da yer aldı. İzmir’den ve Ankara’dan izleyicilerin de katılım gösterdiği festival kapsamında Erzincan, Sivas ve Tunceli başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden 50’ye yakın ozan, sazı ve sözü ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

“OZANLAR KARANLIĞI AYDINLATIR”

Festivalde yaptığı konuşmasında ozanların karanlığı açtığını ve sisi dağıttığını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Festival bu anlamda çok önemli. Yerel yönetim olarak bu tür festivalleri önemsiyoruz ve destekliyoruz.” dedi.

Ozanların Alevilik inancının belleği olduğuna değinen Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Mehmet Çamur ise “Ozanlar, Aleviliğin olmazsa olmazlarındandır. Geçmişte yaşanan acıları ve isyanları bu güne kadar taşıyanlardır ve anlatanlardır.” diyerek düşüncelerini paylaştı.

“TOPLUMUN GÖZÜ, KALBİ VE DİLİDİR”

Ozanlık geleneği hakkında düşüncelerini dile getiren sanatçı Muharrem Temiz de her geçen gün kültürel değerlerin yok edilmeye çalışıldığını, o yüzden bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Temiz, sözlerine şöyle devam etti; “Ozanlar farklı inanç ve kültürel değerleri farklı bölgelere taşırlar. Toplumun söyleyemediğini dile getirme cesaretini göstermişlerdir. Toplumun gözü, kalbi ve dili olmuşlardır.”

“FESTİVALLER DESTEKLENMELİ”

Festivalin proje danışmanı Necdet Saraç da ozanlık geleneğinin kentlerde de devam etmesi gerektiğini, bu nedenle bu tür festivallerin önemli ve değerli olduğunu söyledi. Saraç, festivale verdiği destekten dolayı da Kadıköy Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.