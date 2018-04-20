Haftalık Bağımsız Gazete 21 Nisan 2018
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Sabahattin Kudret Aksal’a vefa

Sabahattin Kudret Aksal’a vefa
GazeteKadıköy

Türkiye edebiyatının değerli yazarlarından Sabahattin Kudret Aksal, ölümünün 25. yıldönümünde, 21 Nisan Cumartesi günü Karacaahmet’teki mezarı başında anılacak. Törene katılanlar, Sabahattin Kudret Aksal ile ilgili anılarını anlatacak, şiirlerinden örnekler okuyacak. Buluşma yeri: Gömütlükteki Şehitlik Camisi, buluşma saati: 15.00.

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