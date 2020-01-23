Rock’ın dahi müzisyenleri anıldı

90’lı yıllar Türk rock müziğinin iki dahi müzisyeni Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın zorluklarla dolu müzisyenlik hikâyesi Kadıköy’de rock severlerle paylaşıldı

Bir zamanların Türk rock müzik tarihine damga vurmuş “Blue Blues Band” adlı rock grubunun iki dahi müzisyeni Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın zorlu hayat hikâyesi kısa bir belgesel sunumuyla Kadıköy rock severlerle buluştu. Yönetmenliğini Mehmet Sertan Ünver’in üstlendiği 2017 yapımlı belgesel, 21 Ocak Salı günü Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde Harbi Sinema kuruluşunun çabalarıyla tekrardan sunuldu. Amerikan rock tarihinin önemli gitaristi Jimi Hendrix ile aynı sahneyi paylaşmış olan ve kendi seçimiyle hayatını sonlandıran Yavuz Çetin ile sahne arkadaşı Kerim Çaplı’nın hayat hikâyesine Kadıköylü müzik severlerin ilgisi yoğundu.

“GENÇLER MÜZİĞE ODAKLANAMIYOR”

Yaklaşık 2 saat süren belgesel gösteriminin ardından rock müzik üzerine görüşlerini aktaran Harbi Sinema’dan Oğuz Ateş “90’lı yılların en önemli rock kuşağı içerisinde bulunan bu iki isim kaliteli müzik icra ederek gençler arasında popüler olmayı başarmıştır. Yaşadıkları ekonomik sıkıntılar, psikolojik bunalımlar rock müziğine yansımış ve gençlerin sesi olmuştur. ” ifadelerini kullandı. Günümüzde kaliteli müzik yapılamamasının temel sebebini değerlendiren Ateş, “Yaşanılan ekonomik sıkıntılar gençlerimizde kaygı ve endişe yaratıyor. Haliyle gençler müziğe odaklanamadığı için nitelikli eserler ortaya koyamıyor. Profesyonel anlamda bu işi yapmak isteyen gençlerimize destek olunmalı.” dedi.

“POPÜLER KÜLTÜR ROCK MÜZİĞİ BASTIRDI”

Gösterime katılan ve söyleşiden büyük bir keyif aldığını söyleyen Altan Koçak “Müziğin içerisinde evrensel bir dil olarak ortaya çıkan rock müzik günümüzde popüler kültürün kurbanı olarak bastırılmış durumda. Keyif aldığımız rock eserleri maalesef ki sınırlı, Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı kuşağı bunlar içerisinde yer alıyor. Belgeseldeki hüzünlü yaşam hikâyesi çok iyi aktarılmış ayrıca süre olarak insanları sıkmadı.” şeklinde konuştu.

Türkiye de rock müzik alanında önemli isimler yetiştiğini belirten katılımcı Uğur Yalçınkaya da “70’li yıllarda Barış Manço, Cem Karaca gibi önemli müzisyenler yetişti. 90’lı yıllarda ise Amerikan stili daha oturaklı bir yapıyla karşımıza çıkan rock müzik eski kuşak müziğinin tadını artık vermiyor” dedi.