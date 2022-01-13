Resimlerle “İlyada Destanı” CKM’de

Ressam Ersin Burak, “İlyada Destanı”nı resmetti ve bu sergisini CKM’de açtı

Ersin Burak’ın “İlyada Destanı” adlı resim sergisi 13 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi 27 Ocak’a kadar görülebilecek. Ressam bu sergisiyle ilgili şunları söylüyor: “Ozanların ozanı Homeros bundan 3 bin 200 yıl önce Troialılar ile Akhalar arasında gerçekleşen Troia Savaşı’nı İlyada Destanı’yla yazıya geçirmiş MÖ 7. yüzyılda yaşamış İzmirli bir ozandır. İlyada Destanı Akhilleus’un öfkesiyle başlar, Hektor’un ölümüyle biter. 24 bölümlü 16 bini aşkın dizeye sahip destan 10 yıllık savaşın dokuzuncu yılının 51 gününü anlatır.

Ben de bu sergimde uzunca bir zaman emek verdiğim tablolarımda destanın kahramanı Hektar’ u ve Troya Savaşı’nı sizlere sunuyorum.

Hektor, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan halkları için canını ortaya koyan, savaşan ilk ulusal kahramanımızdır.”

Gazeteci Haluk Şahin ise “İlyada Destanı” sergisiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Ressam Ersin Burak uzun yıllar emek verdiği bu sergideki resimleriyle güzel bir örnek veriyor. Sevgisiyle derinlere iniyor, 3 bin yıl kadar önce bu topraklarda yaşanmış ya da yaşandığı hayal edilmiş öyküleri dev tablolara dönüştürüyor.”