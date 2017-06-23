Resimlerle Divriği’nin izini sürdüler

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi resim öğretmeni Handan Kırımlı ve 29 kursiyerinin oluşturduğu İz Sürücü ekibinin “Evrenin Kapıları-Divriği” kültürünün eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılan açılışa Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Makbule Arya Barak Yıldız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hasan Kozan, Dünya Mirası Divriği Mengücek Vakfı yöneticileri, Divriğililer ve sanatseverler katıldı.

Açılış öncesi “Evrenin Kapıları-Divriği” resim sergisi ile ilgili bilgiler veren Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ebru Suakan, “İz Sürücü ekibi 2010 yılından beri Anadolu medeniyetlerini konu edinip, araştırarak, inceleyerek zihinde kalanları çizgileri ve renkleri ile tuallerine yansıtmaktadır. Çorum’da Hititler ile başlayıp sırasıyla Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Konya’da Çatalhöyük, Eskişehir’de Frigler, Van’da Urartular, Çanakkale’de Troya, Adıyaman’da Kommagene, en son Nisan ayında Sivas’ta Selçuklular ile devam eden çalışmaları bugüne kadar dokuz farklı ilde, İstanbul da sekiz yerde, ayrıca Budapeşte Uluslararası Folklor Festivali’nde olmak üzere toplamda 18 sergi olarak açtık. Eğitimde İyi Örneklerde 3 başarı kazandık.”

NEDEN DİVRİĞİ?

Neden Sivas Divriği’nin “izini sürdüklerini” Suakan şöyle anlattı: “Anadolu Selçuklu döneminin tüm güzelliklerini ve felsefesini yansıtmanın yanı sıra Cumhuriyet tarihimizde tartışmasız bir yer olan Sivas’ta açtık en son sergimizi. Sivas ve özellikle inanılmaz felsefesi ile ruhlara ve kalplere, inanılmaz güzelliği ile gözlere hitap eden Unesco Dünya Kültür Miras listesine alınan Divriği Ulu Camii ve Darüşşüfasını okumak, bilmek bize miras bırakılan bu eserleri görmek bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü sadece bir camii, bir darüşşifa değildi Divriği, kocaman bir kitaptı bizim için. Biraz da olsa ona yaklaşabilmek ve hissedebilmek bizim için bir onurdu. Daha sonra sokakları, konakları ve yaşayan insanları ile Divriği gerçekten bize farklı kapılar aralıyordu.”

MÜZEYE DÖNÜŞECEK

Toplam 51 adet yağlı boya ve akrilik çalışmasının olduğu sergi 22 Haziran’a kadar devam etti. Ayrıca kurumun nakış, giyim atölyelerinde yapılan temaya uygun bazı çalışma örnekleri de sergide yer aldı.

Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ebru Suakan, bu çalışmaları gelecek nesillere aktarmak için Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, , Sivas Valiliği, Divriği Kaymakamlığı ve Divriği Belediye Başkanlığı ve Dünya Mirası Divriği Mengücek Vakfı işbirliğiyle Divriği’de, Feneryolu Halk Eğitim Merkezi’ne tahsis edilecek Abdullah Paşa Konağı’nın kursiyerlerin çalışmalarıyla müzeye dönüştürüleceği bilgisini de verdi.





