Resimlerin dilinden Kadıköy

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıl boyunca Kadıköy hakkında yaptıkları resimler, “Hayat Boyu Kadıköy” sergisi ile sanatseverlerle buluştu

Kadıköy, bu kez başrolde kendisinin olduğu bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin, bir yıl boyunca Kadıköy’ü resmetmesiyle oluşan “Hayat Boyu Kadıköy” sergisi, 25 Nisan Salı günü merkezin sergi salonunda açıldı. Merkezin resim öğretmeni Sevinç Köstepen’in öğrencileriyle birlikte hazırladığı sergi, 2 Mayıs Salı gününe dek görülebilir. Kadıköy ile özdeşleşen boğa heykeli, tramvay, Bahariye, Moda burnu, Beşiktaş İskelesi ve daha pek çok ayrıntıyı içeren 100 farklı çalışma, 46 kursiyer tarafından yapıldı.

“RESMETMEYE ÇALIŞTIK…”

Serginin açılış konuşmasını Kadıköy Halk Eğitim Müdürü Hülya Narsap yaptı. Merkez olarak yıl içinde 60 farklı resim kursu açtıklarının ve kurslara da 920 kursiyerin katıldığı bilgisini paylaşan Narsap, şöyle devam etti: “Bugün Sevinç Köstepen öğretmenimizin üç farklı kurstaki kursiyerlerle birlikte gerçekleştirdikleri güzel çalışmaları paylaşmak üzere buradayız. Sergimizde resimlerimizi konu olarak içeresinde yaşadığımız semti seçtik ve sergimize de ‘Hayat Boyu Kadıköy ’ismini verdik. Kadıköy, tarihin en eski semtlerinden biri. Kursiyerlerimizle birlikte bir yolculuğa çıktık. Çarşılarıyla, simitçileriyle, balıkçılarıyla, çiçekçileriyle ve tarihi güzellikleriyle bu çok kültürlü semtimizi resmetmeye çalıştık. Başta kurslarımızın açılmasındaki desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Kadıköy halkına en iyi şekilde hizmet vermemiz için bizimle işbirliğinde çalışan Kadıköy Belediyesi’ne, idareci arkadaşlarıma ve sergiyi hazırlayan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.”

“YAŞAM BOYU EĞİTİM”

Sergiyi hazırlayan Sevinç Köstepen ile konuştuk. Uzun yıllardır resim öğretmenliği yapan Köstepen, halk eğitim merkezlerinin yaşam boyu eğitim verdiğini belirterek, “Burada göreceğimiz çalışmalar çok özeller. Çeşitli mesleklerden insanlar içinde kalmış ukdeleri ya da hayallerini resimlere taşıdılar. Bu yıl da Kadıköy’ü kendimize konu olarak seçtik. Çünkü Kadıköy’deyiz. Buranın geçmişten gelen ince ince işlenmiş tarihi bir dokusu var. Kursiyerlerimizle birlikte yaptığımız çalışmayla herkes kendi gördüğü Kadıköy’ü resmetti. Halk eğitim merkezleri, insan hayatında eğitimin asla bitmediğinin aksine yaşam boyu sürdüğünün en büyük kanıtıdır.” dedi.

KURSİYERLER MUTLU

Gazete Kadıköy olarak sergiye eser veren kursiyerlere duygu ve düşüncelerini sorduk. Kursiyerlerin ortak görüşü; semt teması altında yapılan çalışmaların gelenekselleşerek, her sene yapılması yönünde…



Sevil Tüysüz: Üç senedir resim kurslarına gidiyorum. Yapmış olduğum pek çok resim var. Yıllardır da Kadıköy’de ikamet ediyorum. Hal böyle olunca Kadıköy’ün resmini yapmamak olmazdı. Sergide yer almak çok güzel bir duygu. Artık çocuklarımıza bırakacağımız çalışmalarımız var. Bunun için de ayrıca mutlu olduk. Sergide Beşiktaş İskelesi’ni resmettiğim çalışmamla yer alıyorum. Önümüzdeki sene de bu çalışmanın içinde yer almak isterim.

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