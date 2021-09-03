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Resimde Sinestesi

Gamze Gökçen’in ilk kişisel resim sergisi açılıyor

Resimde Sinestesi
GazeteKadıköy

Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü Yüksel Lisans öğrencisi Gamze Gökçen’in ilk kişisel resim sergisi açılıyor. Daha önce Suadiye Sanat Galerisi Karma Sergi, Luna Art Gallery Karma Sergi, Karl Ein Art Gallery Karma gibi sergilerde eserleri yer alan Gökçer’in ilk kişisel sergisi .  “Sinestezi ve Renklerin Enerjisi” 11 Eylül’de Suadiye Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

 Gökçen “Sinestezi ve Renklerin Enerjisi” isimli sergisini ve resim yapma motivasyonunu şöyle açıklıyor:  “Ben eserlerimi yaparken her şarkının bana görüntülettiği şekilleri ve renkleri kullanmaktayım. Genelde Newton’un yedi renginden esinleniyorum çalışmalarımı yaparken. Çalışmalarımda evrendeki astrofizik konularını ve patlama sırasında ortaya çıkabilen renkleri yansıtıp, keskin ve agresif formlar ortaya çıkarmaktayım. “

Gökçen’in 11 Eylül saat 18.00’de açılacak sergisini 26 Eylül’e kadar ziyaret etmek mümkün.

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