Haftalık Bağımsız Gazete 14 Nisan 2018
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“Rengin Gör Dediği…”

“Rengin Gör Dediği…”
GazeteKadıköy

Galeri FE, 14 – 28 Nisan 2018 tarihleri arasında Yasemen Latife Ayvaz’ın “Rengin Gör Dediği…” adını taşıyan kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sanatsal üretimlerini İstanbul’a olan hayranlığı ile pekiştirerek lirik soyutlamalar olarak ortaya çıkaran Yasemen Latife Ayvaz, “Sanatseverlerin içsel duygularına ulaşmaya çalışıyorum.” diyor.

Boşnak asıllı sanatçının, yeni kuşak çağdaş ressam olarak renk ve kent kavramlarını sorguladığı sanatsal üretimleri, kaos ve karmaşa içinde yer alan kentte, gözden kaçan, farkına varamadığımız detaylarda, duvar yüzeylerinde, bir teknenin kabarmış boyasında, ağaçta, taşta ya da herhangi bir objenin üzerindeki lekelerde hayat buluyor. Sanatçı için renk, boya, malzeme dışında resim yapılacak her yüzey ya da resmi yapılacak her detay önemli bir yer tutarken, deneysellik de vazgeçilmez bir süreci kapsıyor.

Adres: Cemil Topuzlu Cad.  Kutmen Apt. 60/2 D:4 Çiftehavuzlar, Kadıköy
Tel: 0216 368 03 78

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