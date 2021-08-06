Remote İstanbul ile şehirde oyun başlıyor

Kundura Sahne'nin İstanbul’u sahneye dönüştüren ve katılımcıları yapay zekâ eşliğinde şehri keşfe çağıran performansı Remote İstanbul, ikinci kez Kadıköy’de!

Kundura Sahne ile Lita YapımEvi ortak yapımı olan Remote İstanbul, 7-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında Manolya Parkı’ndan Koşuyolu’na uzanan bir güzergâhta gerçekleşecek ve bir yapay zekânın sesi eşliğinde kulaklıklarla yola çıkacak katılımcıları oyunun bir parçasına dönüştürecek. Şehirle kurduğumuz ilişkiyi sorgulamaya ve yapay zekâ eşliğinde davranışlarımızı gözlemlemeye davet edecek performans, pandemi zamanlarında uzak kaldığımız şehre dokusuyla, sesiyle ve renkleriyle yeniden ve yeni gözlerle bakma şansı sunacak.

Avrupa tiyatrosunun en yaratıcı gruplarından olan ve tiyatronun sınırlarını teknolojiyle genişleten projeleriyle sayısız ödül kazanmış Alman sanatçı kolektifi Rimini Protokoll’ün kurucularından Stefan Kaegi’nin tasarladığı ve yazdığı “Remote X”in İstanbul uyarlamasını kolektiften Jörg Karrenbauer yazıp yönetti.

Kundura Sahne ile Rimini Protokoll​ ortaklığında ikincisi yapılacak Remote İstanbul, Kadıköy Belediyesi işbirliğinde ve Tepe Nautilus AVM’nin katkılarıyla gerçekleşecek. 7-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında perşembeden pazara, dört gün boyunca sürecek performans Türkçe olacak; 15 Ağustos ile 29 Ağustos Pazar günlerinde İngilizce seçeneği de sunulacak. Öğrenci 80 TL, Tam 120 TL olarak satışa sunulan Remote İstanbul biletlerini beykozkundura.com adresinden satın alabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi: beykozkundura.com/remoteistanbul