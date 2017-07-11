Parklarda sinema keyfi

Kadıköy parklarında Yazlık Sinema Günleri başlıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte 8 parkta film gösterimleri yapılacak

Mısır, pamuk şeker, frigo, plastik sandalye, minder… Biraz gözyaşı, bol kahkaha, nostalji, özlem ve elbette yıldızlar… Geçtiğimiz yaz Kadıköy’ün parklarında yaşanan sinema keyfi devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema etkinliğinde geçtiğimiz yıl vizyona giren ve beğenilen dört film, Ekşi Elmalar, Görümce, İstanbul Kırmızısı, Tatlım Tatlım sekiz ayrı parkta izleyici ile buluşacak.

İki hafta sürecek Yazlık Sinema etkinliğinde cuma ve cumartesi akşamları gösterilecek filmlerin başlama saati 21.00. Filmler Doğa Parkı, İdea Kadıköy, Gençlik Sanat Merkezi Bahçesi, Koşuyolu Mahalle Evi Koşuyolu, Kadıköy Akademi, Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Fenerbahçe Parkı Set Üstü’nde gösterilecek.