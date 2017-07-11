Haftalık Bağımsız Gazete 12 Temmuz 2017
Kültür Sanat
Parklarda sinema keyfi
Parklarda sinema keyfi
Kente Kadıköy'den Bak
Tiyatro Oyunu Yarışmasına başvurular başladı
Tiyatro Oyunu Yarışmasına başvurular başladı
Ropörtaj
Şahiner’in “KUL” kadınları…
Şahiner’in “KUL” kadınları…
Şehrin Kadıkeyfi
Mural İstanbul başladı
Mural İstanbul başladı

Parklarda sinema keyfi

Kadıköy parklarında Yazlık Sinema Günleri başlıyor. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte 8 parkta film gösterimleri yapılacak

Parklarda sinema keyfi
GazeteKadıköy

Mısır, pamuk şeker, frigo, plastik sandalye, minder… Biraz gözyaşı, bol kahkaha, nostalji, özlem ve elbette yıldızlar…  Geçtiğimiz yaz Kadıköy’ün parklarında yaşanan sinema keyfi devam ediyor. 

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Sinema etkinliğinde geçtiğimiz yıl vizyona giren ve beğenilen dört film, Ekşi Elmalar, Görümce, İstanbul Kırmızısı, Tatlım Tatlım sekiz ayrı parkta izleyici ile buluşacak.

İki hafta sürecek Yazlık Sinema etkinliğinde cuma ve cumartesi akşamları gösterilecek filmlerin başlama saati 21.00. Filmler Doğa Parkı, İdea Kadıköy, Gençlik Sanat Merkezi Bahçesi, Koşuyolu Mahalle Evi Koşuyolu, Kadıköy Akademi, Kriton Curi Parkı, Özgürlük Parkı, Fenerbahçe Parkı Set Üstü’nde gösterilecek.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #parklar #yaz sineması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.