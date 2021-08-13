Özgürlük’te tiyatroya devam

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla devam eden tiyatro şenliğinde bu haftanın oyunlarını derledik.

Özgürlük Parkı'nda iki sahnede de tiyatro gösterimleri sürüyor. Her gece saat 21.00’de başlayan oyunların biletleri, bilet satış sitelerinden online olarak alınabiliyor.

13 Ağustos Cuma

BİR BABA HAMLET

(Açık Hava Sahne)

Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkâr oyuncu, gözlerine Shakespeare'in başyapıtı Hamlet'i kestirmiş. Cesur olduklarını söylememize gerek var mı? Keşke her şey perde arkasında kalsaydı fakat asıl hikâye burada başlıyor. Seyircinin karşısına geçerek Hamlet’i oynamaya çalışan bu ikiliden biri, Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle dilinden müzikal kelimesini eksik etmeyen bir şaşkın...

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun oynadığı sekiz ödüllü oyunu Emrah Eren yönetiyor.

Bilet için: biletix.com

ŞÖHRET BUDALASI

(Tepe Sahne)

Tek perdelik olan piyes, bir zamanlar çok meşhur olan bir komedyenin şöhret dolu hatıraları arasında bir şöhret eleştirisi getiriyor. Bugün milyonlarca gencin rüyalarını süsleyen şöhret olma arzusunu bu eski komik; şöhret olma yolunda girişilen haksızlıklarıyla, ayak kaydırmaların, düşülen kötü yollarıyla, kazananlarının kısa bir süre sonra ekrandan silindiği yetenek yarışmalarıyla anlatıyor, eleştiriyor ama yine takdiri seyircilere bırakıyor.

Bilet için: biletix.com

14 Ağustos Cumartesi

BÜTÜN ÇILGINLAR SEVER BENİ

(Açık Hava Sahne)

Bulgar yazar Stefan Tsanev'in yazdığı Bütün Çılgınlar Sever Beni, Yosif’in eşi Maria’nın sadakatini test etmek için en yakın arkadaşı Angel’dan yardım istemesi üstüne kurulu olarak şekilleniyor. Kontrolden çıkmış bir kıskançlığın etrafında şekillenen hikâyede, Mert Fırat ile Öznur Serçeler evli bir çifti, Çağlar Yalçınkaya ise kendini bu evliliğin içinde bulan yakın arkadaşı canlandırıyor.

Bilet için: biletix.com

TUNA KIVRIMI

(Tepe Sahne)

Macar Yazar Ferenc Karainthy'nin kaleme aldığı Fatma Çiğdem Aydın'ın Türkçeye çevirerek repertuvara kazandırdığı “Tuna Kıvrımı” tiyatro oyununun rejisörlüğünü Gökçer Genç yaptı. Yapımın oyuncu kadrosunda Fatih Al ve Emel Çölgeçen yer alıyor.

Demir Perde döneminde Macaristan'ın Tuna Nehri üzerinde bir kafeteryada çalışan garson kadın ile mesai bitiminin son dakikalarında içeri giren erkek bir müşteri arasında geçen komik, sıcak, sempatik ve ilginç bir hikâye. Giderek yalnızlaşan ve güvenden yoksun yaşayan modern insanın trajedisi.

Bilet için: biletix.com

15 Ağustos Pazar

BÜLENT BEYİN HİKÂYESİ

(Açık Hava Sahne)

Tiyatro Bal Porsuğu tarafından sahnelenecek olan “Bülent BEYİN Hikâyesi”, insan beyninin içerisine giriyor ve sırrı halen tam olarak çözülemeyen ‘Beyin’in organlarla verdiği yönetim mücadelesini tiyatro sahnesine taşıyor. Beyin karakterine, Bülent Emrah Parlak’ın hayat verdiği “Bülent BEYİN Hikâyesi”ni Uğraş Güneş yazdı, Murat Eken yönetti. Dijital konuk oyuncu olarak; Burcu Biricik, Barış Arduç, Sarp Apak, Şahin Irmak, Ersin Korkut, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Necip Memili, Melis Birkan, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Erdem Baş ve Murat Eken’in diğer organları canlandırdığı bu iki perdelik komedi; barkovizyon teknolojisiyle tiyatronun iç içe geçtiği bir sahneleme tekniği kullanarak izleyici karşısına çıkıyor.

Bilet için: biletix.com

MANHATTAN'IN İYİ TANRISI

(Tepe Sahne)

Manhattan’ın İyi Tanrısı, “aşk”ın metropol kentin yeni değerleri içindeki yeni çıkmazları üzerine gerçeküstü bir hikaye. Oyunda “İyi Tanrı” işlediği cinayetlerin savunmasını verirken, cinayetin son kurbanlarının aşk hikayesi bu savunmaya eşlik ediyor. Böylelikle, modern kentin hız ve konfor odaklı yaşantısı ile bu yaşantının kişiler üzerinde yarattığı yıkıcı etki tartışmaya açılıyor.

Bilet için: tiyatrolar.com

16 Ağustos Pazartesi

AHUDUDU

(Açık Hava Sahne)

Dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant’ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen “Ahududu” (Arsenic and Old Lace), Türkiye’de daha önceleri Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu, Ani İpekkaya gibi ustalar tarafından oynanmıştı. Oyunun yeni prodüksiyonunda başrollerde Suna Keskin ve Melek Baykal var. Melek Baykal, yıllar sonra bu oyunla sahneye dönüyor. Nedim Saban da uzun yıllar sonra sahneye oyunun delisi rolüyle dönüyor. Oyunun diğer rollerinde Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran var. Çok güleceğiniz kesin ama bakalım, iki yaşlı kadının yalnızlığa buldukları çareyi beğenecek misiniz?

Bilet için: biletix.com

17 Ağustos Salı

İKİ BEKAR

(Açık Hava Sahne)

Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla düğün davetinde ayni masaya oturunca başlıyor Anette olan Shanette ile Jack'in komik hikâyesi. Shanette adım adım izliyor Jack'i onun birine ihtiyacı var bir ilişkiye Jack ise korkuyor bir ilişkiden, bağlanmaktan terk edilmekten aldatılmaktan soyulmaktan! En çok da Deli olduğu kadar çatlak Shanette'ten Korkuyor Ama Shanette kararlı ve ısrarcı... Vazgeçmeye hiç niyeti yok...

Bilet için: biletix.com

UMUT

(Tepe Sahne)

Oynayanlar: İrem İpek, Esin Dedeci, İlker Tahsin Asker, Itır Sude Oğuz, Yasin Kurban Uğur Saatçi, Samir Kemal Karaoğlan, Ali Akti, Bahar Yolagiden, Şafak Taş

Madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için hazırlanmış bir oyundur.

Bilet için: biletix.com

18 Ağustos Çarşamba

BEN ANADOLU

(Açık Hava Sahne)

Binlerce yıldır Anadolu’yu var eden kadınlar, koca bir tarihe yayılan hikâyeleriyle Güngör Dilmen’in klasikleşmiş eserinde buluşuyor. Ben Anadolu Kibele’den Theodora’ya, Eftelya’dan Hürrem’e uzanan bir kadınlar geçidi. Tanrıçalar, sultanlar, mitolojik karakterler, köylüler, kantocular, hemşireler... Bu toprakların özünü oluşturan; toprakla, ağaçla, ürünle, masallarla, tarihle, savaşlarla, sokaklarla bir olan, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınlar Ayça Bingöl’ün yorumunda vücut buluyor.

Bilet için: biletix.com

EVLİLİK PLANI

(Tepe Sahne)

Evlenmek istemeyen genç bir kadın ve ona uygun olduğu düşünülen bir adamın, mahalle baskısı ve başarısız olma korkularıyla bir araya getirilmesini anlatan eğlenceli ve düşündürücü bir oyun.

Bilet için: biletinial.com

19 Ağustos Perşembe

FIRAT TANIŞ İLE GELİN TANIŞ OLALIM

(Açık Hava Sahne)

“Gelin Tanış Olalım” hikâyeye türkülerin, deyişlerin eşlik ettiği türkülü bir seyirlik; bir türkü müzikali… “Gelin Tanış Olalım” seyirciyi kadim ozanların sesleriyle,sözleriyle kavrayan toplu bir ritüel… Türkülere içten geldiği gibi eşlik edebileceğiniz toplu bir terapi, iç dünyanıza yapacağınız bir yolculuk… Fırat Tanış, sesiyle sözüyle bu yolculukta rehberiniz, kılavuzunuz olacak. “Gelin Tanış Olalım” sevgiyi, dostluğu, paylaşmayı, dünya hısımlığını ve kardeşliğini yeniden gündeme getirecek, ayrılığı gayrılığı silecek bir hikâye..."

Bilet için: biletix.com

SERGEN DEVECİ

(Tepe Sahne)

Sosyal medyada yarım milyon takipçisi olan zamanın vine fenomeni Sergen Deveci oyunculuğu ve mizahını harmanladığı tek kişilik stand up gösterisi ile sahnede.

Bilet için: biletix.com