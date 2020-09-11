Özgürlük’te Eylül Konserleri 

Kadıköy Belediyesi’nin, pandemi sürecinde zor günler geçiren sanat dünyasına destek olabilmek amacıyla düzenlediği “Sanat Parkta” konser ve tiyatro etkinlikleri sürüyor

Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen festival açılışını Genco Erkal, sarsıcı bir Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla; konser açılışını Bülent Ortaçgil yapmıştı. 4 Ağustos’ta başlayan festivalde Moğollar, Ahmet Aslan, Erdal Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru sevilen birçok sanatçı ve grup konser verdi.

27 Eylül’de sona erecek festivalin konser takvimi şöyle:

12 Eylül Cumartesi /BÜYÜK EV ABLUKADA AKUSTİK

13 Eylül Pazar / LARA Dİ LARA

16 Eylül Çarşamba / SİBEL KÖSE QUİNTET

19 Eylül Cumartesi / FERYAL ÖNEY

20 Eylül Pazar / SİMGE PINAR

23 Eylül Çarşamba / HÜSNÜ ARKAN

26 Eylül Cumartesi / HARUN TEKİN & KORAY CANDEMİR- ŞAKALI AKUSTİK