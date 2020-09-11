Özgürlük’te Eylül Konserleri 

Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen festival açılışını Genco Erkal, sarsıcı bir Nâzım Hikmet uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” oyunuyla; konser açılışını Bülent Ortaçgil yapmıştı. 4 Ağustos’ta başlayan festivalde Moğollar, Ahmet Aslan, Erdal Erzincan, Eda Baba, Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru sevilen birçok sanatçı ve grup konser verdi.
27 Eylül’de sona erecek festivalin konser takvimi şöyle:
12 Eylül Cumartesi /BÜYÜK EV ABLUKADA AKUSTİK
13 Eylül Pazar / LARA Dİ LARA
16 Eylül Çarşamba / SİBEL KÖSE QUİNTET
19 Eylül Cumartesi / FERYAL ÖNEY
20 Eylül Pazar / SİMGE PINAR
23 Eylül Çarşamba / HÜSNÜ ARKAN
26 Eylül Cumartesi / HARUN TEKİN & KORAY CANDEMİR- ŞAKALI AKUSTİK