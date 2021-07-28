Özgürlük Parkında tiyatro şenliği devam ediyor

Özgürlük Parkı’nda 1 Temmuz’da başlayan tiyatro gösterimleri sürüyor. İstanbullular, pandemi nedeniyle aylardır özlemini çektikleri tiyatro oyunlarını yıldızların altında izliyor

Kadıköy’de, pandemi nedeniyle ara verilen açık hava buluşmaları, Kadıköy’ün farklı noktalarında Kadıköy Belediyesi tarafından başlatılan kültür sanat etkinlikleriyle yeni normale uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor. Kalamış Yaz Festivali’nde sinema gösterimleri, konserler devam ederken Kadıköy Belediyesi’nin tiyatro ekiplerini konuk ettiği Özgürlük Parkı Açık Hava Sahnesi ve Tepe Sahne’deki oyunlar da seyirci ile buluşuyor. 1 Temmuz’dan 1 Ekim’e kadar tiyatrolara tahsis edilen sahnelerde her gece başka bir oyun sergileniyor. 21.00’de başlayan oyunların biletleri, bilet sitelerinden online olarak alınabiliyor.

30 Temmuz- 6 Ağustos arası izleyiciyle buluşacak oyunlar şöyle:

30 Temmuz Cuma

KÜRKLÜ VENÜS

(Açık Hava Sahnesi)

Sacher Masoch’un Kürklü Venüs adlı romanını sahneye uyarlayan yazar-yönetmen Thomas Novachek, oyundaki Vanda Dunayev rolü için aradığı kadın oyuncuyu bulamamıştır. Seçmeler bitip herkes gittikten sonra Vanda Jordan adında esrarengiz bir oyuncu tiyatro salonuna gelir.

Binlerce yıllık kadın-erkek ilişkisi üzerinden toplumsal cinsiyet meselesine, bireyin arzularının karanlık taraflarına ve insan doğasının sınırlarına doğru bir yolculuk başlar.

KALABALIK DUASI

(Tepe Sahne)

Karşımızda adını bilmediğimiz tekinsiz biri. O mu önce geldi, biz mi? Birden anlatmaya başlıyor. İstanbul’un alnındaki sırrı çözemeyenlerin ölüp dirilip toplandığı büyülü bir şehir olduğunu öğrenmiş. Kafaya takmış, ne yapıp edip alnındaki sırrı çözecek, huzurlu bir ölüme kavuşacak.

Garip mahallelerde şairlerle kavga eden esnaftan, geceleri duvarları yazılayan çocuklarla, geceleri yürüyen ölülerle dolu hikayeler anlatıyor. Uyduruyor mu yoksa bu şehirde bizim bilmediğimiz bir şeyler mi oluyor?

31 Temmuz Cumartesi

MAĞRUR FİL ÖLÜLERİ

(Açık Hava Sahnesi)

Semaver Kumpanya’nın sözünü dolandırmadan söylediği oyunu “Mağrur Fil Ölüleri”, akıcı rejisi ve temposu düşmeyen oyunculuklarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

1969’u 1970’e bağlayan yılbaşı günü, Belkıs dışarı çıkmak konusunda Cahit’i ikna etmeye çalışırken eve içinde ne olduğu ve kimin gönderdiği bilinmeyen bir kutu getirilir. Bu gizemli kutuyu açmak ise giderek çift için heyecanlı bir oyuna dönüşür.

ETİK NEDİR?

(Tepe Sahne)

Bir üniversitede felsefe dersleri veren Adam, cevabını bulamadığı sorunlar sarmalının içinde kendisini adeta tek başına hissetmektedir. Bir karar vermek zorundadır, ama bunu yapamamaktadır. Bu kararsızlığını sınıfla paylaşır. Onun adına kararı sınıfın almasını ister.

"Etik Nedir?”, çok fazla konuşulan ama neredeyse hiç görülmeyen bir kavram olan etik kavramının üzerinden toplumsal hayatta görmezden geldiğimiz pek çok hadisenin izini sürerek, sert bir eleştiriyi sahneye taşıyor. Oyunun en çok dikkat çeken yanı ise finaline seyircinin karar veriyor olması. Oyundaki karakter seyircinin vereceği kararla neyin etik olup neyin olmadığını belirlemeye çalışıyor.

01 Ağustos Pazar

CİMRİ

(Açık Hava Sahnesi)

17.yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere ‘in ünlü eseri Cimri, bir aile üzerinden tüm topluma odaklanıyor. Cimri'de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

BURASI ORASI MİDUR?

(Tepe Sahne)

Asiye ve İmdat İstanbul’a gelirler. İmdat’ın en büyük hayali ünlü bir şarkıcı olmaktır. Oğlunu çok seven Asiye bu uğurda bütün malını mülkünü satar ve oğluyla beraber sürprizlerle dolu yeni bir hayata adım atarlar.

Acaba İmdat şarkıcı olabilecek midir? Asiye’nin oğlu ile ilgili hayalleri hangi sürprizlerle değişime uğrayacaktır. Acaba Asiye’nin aradığı "Orasi Burasi Midur?"

2 Ağustos Pazartesi

TWO TURKİSH TENORS - MÜZİKAL DÜELLO

(Açık Hava Sahnesi)

Konservatuvardan iki sınıf arkadaşının 20 yıl sonra sahne üzerindeki müzikal düellosunda seyirci jüri olur. Cenk, Atılgan’ın şarkıları yorumlamasını laubalice bulurken, Atılgan ise Cenk’in tarzını abartılı ve snop olarak değerlendirir.

Dakikalar ilerledikçe bu iki tenorun sahnedeki yetenek sergileme kavgası o denli çığırından çıkar ki olay, öğrencilik yıllarına ve özel hayatlarına dek uzanan sataşmalarla müzikal bir hesaplaşmaya döner. İşte birbirlerine bu denli kızan ancak bir o kadar da hayranlık duyan “Two Tenors”dan kimin haklı olduğuna jüri olarak seyirci karar verecek.

3 Ağustos Salı

SHIRLEY VALENTINE

(Açık Hava Sahne)

Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü...

Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikayesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.

Shirley Hakkında Willy Russell’ın Shirley Valentine adlı oyunundan Türkçe’ye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor.

BİR GECEDE OLDU HER ŞEY

(Tepe Sahne)

Şaka ile ciddiyet bazen birbirine karışıveriyor.

Acıya, drama, hüzne, sevince bambaşka bir pencereden bakan bu oyun için komik olduğu söylenebilir. Gülmeyi aklınızdan geçirmezken gülüvereceksiniz. Belki biraz hayret edeceksiniz. İzledikleriniz için, “nasıl olur da olur” diyeceksiniz. Fakat, bugününüzü yaşarken başınıza gelenleri anımsayıp, içten içe bileceksiniz: Evet! Bir gecede oldu her şey

4 Ağustos Çarşamba

AHMED ARİF - ŞAH DAMARI

(Açık Hava Sahne)

Ahmed Arif tek bir şiir kitabıyla edebiyatımızın zirvesini tutmuş, halk kitlelerince en sevilen yazarların başında gelen büyük bir ozan.

Ölümünün 30. yılında Dostlar Tiyatrosu onun değerli anısına bir armağan sunmak istedi. Genco Erkal onun şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak ŞAHDAMARIM adlı bir müzikli gösteri düzenledi.

ETİK ALKOL

(Tepe Sahne)

Kafası iyi komedi. Ömer Hayyam, Neyzen Tevfik, Can Yücel ve diğer ahlakı ile içenler sahnede. Komedi dozu yüksek olan bu oyunda Cemal Süreya, Aziz Nesin, Edip Cansever gibi isimlerin yaşadığı komik hikâyeler de anlatılıyor.

5 Ağustos Perşembe

SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM – DİRMİT

(Açık Hava Sahne)

Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden dinliyoruz.

Sıkıştıkları tek odalı evde, şehre tutunma mücadelesinde hepsi kendilerince bir yol tutturuyor. Dirmit kız ise durmak bilmeyen merakı ve direnme gücü sayesinde karşısına çıkan zorluklarla baş etmenin türlü yollarını buluyor.

45 SANİYE (Tepe Sahne)

Bir kadın iş yerinde patronunun "bir ayağa kalksana" cümlesiyle karşılaşır. İç sesleri konuşmaya başlar. Bu kısa zaman zarfında iş yerinin hiyerarşik yapısını, kendi arzularını, toplumun dayattığı davranış kalıplarını, etek boyunu, cinsiyet rollerini sorgular. Bu baskı patronuna verdiği cevapları da etkiler; geçiştirir, anlamazlıktan gelir, gülümser, işini bahane eder fakat esas söylenene cevap veremez. İç sesler yükseldikçe hareket etmek zorlaşır. Ama zaman geçtikçe kararsızlık da bir karara dönüşmeden bir şey yapılması gerekir. Bir kadın içindeki farklı kadınlarla ile yüzleşir.