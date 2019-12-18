Öykü yarışması için başvurular başladı

Sarıyer Belediyesi tarafından “Herkesin bir öyküsü vardır” sloganıyla düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Yarışması'na başvurular başladı

Sarıyer Belediyesi tarafından “Herkesin bir öyküsü vardır” sloganıyla düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın bu yıl 9’uncusu yapılıyor. Sarıyer halkının okuma-yazmaya olan eğilimini arttırmak, edebiyatın bütünleştirici etkisiyle öğrenci, öğretmen ve edebiyatseverleri yazarlarla buluşturmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Sarıyer Edebiyat Günleri ve Fakir Baykurt Öykü Yarışması 7’den 70’e herkesi biraraya getiriyor. Sarıyer dışından da başvuruların alındığı yarışmaya yurt dışından da katılımlar gerçekleşebiliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 2 Mart 2020 olarak belirlendi.

DÖRT FARKLI KATEGORİ

Seçici Kurul’da önemli yazarların bulunduğu yarışmaya adaylar ortaokul, lise, yetişkin kategorilerinde bir öyküyle, yetişkin kitap kategorisinde ise yayımlanmış bir öykü kitabıyla katılabilecek. Öykü konusunun serbest olduğu yarışmada dört kategoride ilk dörde giren öykülere ödül ve mansiyon, dördüncü kategoride “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü” verilecek.

1. ve 2. Kategori Seçici Kurul Üyeleri arasında Hanım Karavelioğlu, Ceren Mansuroğlu, Ayhan Yeşiltaş, Murat Gürbüz yer alırken 3. ve 4. Kategori Seçici Kurul Üyeleri arasında ise Hülya Soyşekerci, Halil Genç ve Kadir Yüksel bulunuyor.

Detaylı bilgi için: www.sariyer.bel.tr