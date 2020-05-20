Haftalık Bağımsız Gazete 21 Mayıs 2020
Kültür Sanat
Özel tiyatrolar destek bekliyor
Özel tiyatrolar destek bekliyor
Gündem
Danıştay Kalamış itirazını reddetti
Danıştay Kalamış itirazını reddetti
Yaşam
Yola yokuşa bisiklet
Yola yokuşa bisiklet
Edebiyat Hayatından Hatırlamalar
Maksim Gorki: Ana
Maksim Gorki: Ana

Operacılar ‘evde sanatla kal’ diyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin  “evdekalsanatlakal” etkinlikleri sürüyor

Operacılar ‘evde sanatla kal’ diyor
Gökçe UYGUN

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB),  içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde “evdekalsanatlakal”,  başlığı çerçevesinde çalışmalarını dijital ortamlarda devam ettiriyor. 

Bu kapsamda İDOB, Saint Benoit Fransız Lisesi’nin de yer aldığı ortak bir projede yer alıyor. Sanatseverler ve öğrenciler, İDOB sanatçıları ile online olarak buluşuyor. Opera ve bale sanat dallarının kapsamında olan konular, söyleşilerde yer almaya devam ederken, sanatseverler ve öğrenciler ilgili konularda merak ettiklerini  öğrenebiliyorlar.

12 Nisan’dan itibaren devam eden projeye şimdiye dek Mdtist Proje Yönetmeni Beyhan Murphy, Bale Baş Koreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ve İDOB Sanat Teknik Müdürü M. Serdar Kalmaz katıldı. 

Program ve detaylı bilgi için: www.sb.k12.tr

   

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.