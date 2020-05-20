Operacılar ‘evde sanatla kal’ diyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “evdekalsanatlakal” etkinlikleri sürüyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde “evdekalsanatlakal”, başlığı çerçevesinde çalışmalarını dijital ortamlarda devam ettiriyor.

Bu kapsamda İDOB, Saint Benoit Fransız Lisesi’nin de yer aldığı ortak bir projede yer alıyor. Sanatseverler ve öğrenciler, İDOB sanatçıları ile online olarak buluşuyor. Opera ve bale sanat dallarının kapsamında olan konular, söyleşilerde yer almaya devam ederken, sanatseverler ve öğrenciler ilgili konularda merak ettiklerini öğrenebiliyorlar.

12 Nisan’dan itibaren devam eden projeye şimdiye dek Mdtist Proje Yönetmeni Beyhan Murphy, Bale Baş Koreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan ve İDOB Sanat Teknik Müdürü M. Serdar Kalmaz katıldı.

Program ve detaylı bilgi için: www.sb.k12.tr