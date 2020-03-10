Ömer Seyfettin ölümünün 100. yılında anıldı

Ömer Seyfettin, ölümünün 100. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği törenle mezarı başında anıldı

Milli Edebiyat akımının öncülerinden ve modern Türk öyküsünün kurucusu olan Ömer Seyfettin, ölümünün 100. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği törenle mezarı başında anıldı.

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, İBB CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu, yazar Sezen Özol ve İstanbul’daki Balıkesir- Gönen Hemşehri Dernekleri temsilcileri ile Ömer Seyfettin okuyucuları katıldı.

Ömer Seyfettin’in kabri başında okunan duanın ardından konuşma yapan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Ömer Seyfettin’in Türk Edebiyatı ile birlikte Cumhuriyet’in ilerlemesine de eserleriyle katkıda bulunduğunu belirterek, “Büyük yazarlar yaşadığı ülkelerin değerlerini yazarlar. Ömer Seyfettin de değerlerimizi en iyi kaleme alan yazarlarımızdan biridir.” şeklinde konuştu.

İBB CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı ise Ömer Seyfettin’in eserlerine ve düşüncelerine sahip çıkmamız gerektiğini söyledi.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Pala da, törende emeği geçen herkese teşekkür ederek Gönen’den getirdiği toprağı Ömer Seyfettin’in kabrine serpti. Yazar Sezen Özol ise kısa bir konuşma yaparak, Ömer Seyfettin’in öyküleriyle Türk dilinin sadeleşmesine öncülük ettiğini belirtti.