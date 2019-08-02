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Okuyay Platformu Londra ziyareti

Okuma kültürünü yaygınlaştırmak için kurulan OKUYAY Platformu ekibi temmuz ayında Londra’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Okuyay Platformu Londra ziyareti
GazeteKadıköy

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin, okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla oluşturduğu ‘Okuyay Platformu” çalışmalarına devam ediyor.

Okuma kültürünü yaygınlaştırma üzerine çalışan kuruluşlarla toplantılar yaparak bilgi ve fikir alışverişinde bulunan OKUYAY Platformu ekibi temmuz ayında Londra’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Okuma kültürünü yaygınlaştırma üzerine çalışan kuruluşlarla toplantılar yaparak bilgi ve fikir alışverişinde bulunan ekip, İngiltere’de etkileyici kampanya ve projeleri de yakından inceleme imkanı buldu.

Proje koordinatörü Ebru Şenol, sektörel uzman Sevengül Sönmez, proje ortakları temsilcileri Duygu Yaşar (AÇEV) ve Özge Çehreli’den (Kadıköy Belediyesi) oluşan ekip, Londra çalışma ziyaretinde toplam 12 toplantı gerçekleştirdi.

 Londra ziyaretinde birçok iyi örnekle tanışan proje ekibi; özellikle iki örneğin, BookTrust’ın dünyanın ilk ulusal kitap hediye etme programı olan “Bookstart” ve The Reading Agency’nin insanları okuma yoluyla birbirine bağlayan Büyük Piyango Fonu tarafından finanse edilen “Reading Friends” projelerinin ülkemizde de uygulanabilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #Okuyay Platformu
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