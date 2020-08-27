Okumanın faydaları

OkuYay, yayınladığı bir birldiriyle okumanın faydalarına dikkat çekti

Okuma kültürünü yaygınlaştırma için yola çıkan OkuYay, yayınladığı bir birldiriyle okumanın faydalarına dikkat çekiyor. İşte onlar:

Beyin bağlantılarını geliştirir ve güçlendirir

Gittikçe artan araştırma sonuçları gösteriyor ki, okumak beyni gerçek anlamda değiştiriyor.

Araştırmacılar MRI taramaları sonucu okuma eyleminin beyindeki karmaşık bir devre ve sinyal ağını harekete geçirdiğini doğruluyor. Okuma yeteneğiniz olgunlaştıkça, bu ağlar da güçleniyor ve daha karmaşık hale geliyor.

2013 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar roman okumanın beyindeki etkisini ölçmek için fonksiyonel MRI taramaları kullandı. Katılımcılar 9 günlük bir süre içinde “Pompeii” romanını okudu. Hikâyede gerginlik arttıkça, beynin daha fazla alanının giderek aktif hale geldiği görüldü. Beyin taramaları, okuma süreci ve sonraki günler boyunca, beyinde özellikle hareket ve ağrı gibi fiziksel duyumlara tepki veren somatosensoriyel korteksteki bağlantıların arttığını gösterdi.

Diğer insanlarla empati kurmanızı sağlar

Araştırmalar, karakterlerin iç yaşamlarını araştıran hikâyeleri ele alan edebi kurgu kitapları okuyan insanların başkalarının duygularını ve inançlarını anlama yeteneğinin arttığını gösteriyor.

Araştırmacılar bu yeteneği “zihin teorisi” olarak adlandırıyor; sosyal ilişkileri kurmak, yönlendirmek ve sürdürmek için gerekli olan bir dizi beceri.

Tek bir edebi kurgu eseri okuma seansının bu duyguyu tetikleme olasılığı küçük olsa da araştırma uzun vadeli kurgu okuyucularının daha gelişmiş bir zihin teorisine sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Kelime bilginizi geliştirir

Araştırmacılar, genç yaşlardan başlayarak düzenli olarak kitap okuyan öğrencilerin yavaş yavaş büyük bir kelime dağarcığı geliştirdiklerini söylüyor. Kelime dağarcığı hacmi, kişilerin standart testlerden aldığı puanlardan üniversite girişlerine ve iş fırsatlarına kadar hayatının birçok alanını etkileyebiliyor.

Cengage tarafından yapılan 2019 yılı anketi, işverenlerin yüzde 69’unun etkili iletişim kurma yeteneği gibi “sosyal” becerilere sahip insanları işe almayı daha çok istediğini gösteriyor. Kitap okumak ise bağlam içerisinde daha fazla yeni kelimelere maruz kalmanızı ve öğrenmenizi sağlayabilecek en iyi yöntem.



Yaşlandıkça ortaya çıkan bilişsel gerilemeyi önler

Adı Ulusal Yaşlanma Enstitüsü olarak çevrilebilecek ABD’li sağlık enstitüsü National Institute on Aging yaşlandıkça zihninizi meşgul etmenin bir yolu olarak kitap ve dergileri okumayı öneriyor.

Araştırmalar, kitap okumanın Alzheimer gibi hastalıkları önlediğini kesin olarak kanıtlamamış olsa da bazı çalışmalar, her gün matematik problemi okuyan ve çözen yaşlıların bilişsel işlevlerini sürdürdüklerini ve geliştirdiklerini gösteriyor.

Rush Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen 2013 yılında yapılan bir araştırma, tüm yaşamları boyunca zihinsel olarak uyarıcı faaliyetlerde bulunan kişilerin, demanslı kişilerin beyninde bulunan plakları, lezyonları ve tau-proteini karışıklıklarını geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu bulmuş.

Stresi azaltır

2009 yılında ABD’deki bir grup araştırmacı yoga, mizah ve okumanın sağlık bilimleri öğrencilerinin stres seviyeleri üzerindeki etkilerini ölçmek üzere bir çalışma yürüttü.

Çalışma, 30 dakikalık okumanın kan basıncını, kalp atış hızını ve psikolojik sıkıntı duygularını yoga ve mizah kadar etkili bir şekilde düşürdüğünü buldu.

İyi bir gece uykusuna hazırlar

Amerika’da kâr amacı gütmeyen akademik bir tıp merkezi olan Mayo Clinic’teki doktorlar düzenli bir uyku rutininin bir parçası olarak okumayı öneriyor.

Özellikle dijital ekrandan okumak yerine basılı kitap tercih etmenin de uykusuzluk sorunu yaşayanlar için daha iyi sonuç vereceğini söylüyorlar. Doktorlar ayrıca uykuya dalmakta zorlanıyorsanız yatak odanız dışında bir yerde okumanızı tavsiye ediyor.

Depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur

İngiliz filozof Sir Roger Scruton şöyle diyor, “Hayali şeylerden teselli bulmak, hayali bir teselli değildir”. Depresyondaki kişiler genellikle kendilerini diğerlerinden soyutlanmış ve yabancı hissederler. Bu, bazen kitapların azaltabileceği bir histir.

Kurgu kitaplar okumak kendi dünyanızdan geçici olarak kaçmanıza ve karakterlerin hayal edilen deneyimlerine dalmanıza izin verebilir. Kurgu dışı eserler size depresyonun hayatınızı sıkıntıya sokan belirtilerini yönetmenize yardımcı olabilecek stratejiler öğretebilir.

Daha uzun yaşamanıza bile yardımcı olabilir

Uzun süreli bir sağlık ve emeklilik çalışması, 3 bin 635 yetişkin katılımcıdan oluşan aynı kuşaktan bir yaş grubunu 12 yıl boyunca izledi ve bu kişilerden kitap okuyanların, okumayanlardan veya dergi ve diğer medya türlerini okuyanlardan 2 yıl daha uzun süre hayatta kaldıklarını tespit etti. Çalışma aynı zamanda, her hafta 3,5 saatten fazla okuyanların, hiç okumayanlardan yüzde 23 daha uzun yaşama olasılıklarının olduğu sonucuna vardı.