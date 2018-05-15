Öğrencilerin projeleri Haydarpaşa’da sergilendi

Kadıköylü öğrencilerin yıl içinde hazırladıkları projeler “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz Projesi” ile Kadıköylülerle buluştu

Kadıköy Kaymakamlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve yüzlerce öğrencinin projelerini sergilediği “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz Projesi” Haydarpaşa Garı’nda açıldı. 14 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen açılışa Kaymakam Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, AKP İlçe Başkanı Aydoğan Ahıakın ve TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan katıldı.

Velilerin ve öğretmenlerin de yoğun katılım gösterdiği etkinlikte 214 öğretmene başarı belgesi verildi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Özarslan, “Ülkemizde bilimi ve teknolojiyi geliştirmenin en güzel yollarından biri genç beyinlerin sayısını artırmaktan geçiyor. Bu projeler ile bilimsel düşünceyi tabana yaymayı hedefliyoruz.” dedi.

Özarslan’dan sonra söz alan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant da “Kadıköy eğitimden bilime, kültürden sanata hep öncü bir semt olmuştur. Kamu kurumlarının temsilcileri olarak misyonumuz öncü olmaktır. Bu projede emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Öğrenciler bizim için değerli. Çünkü Cumhuriyetimizi kuran ulu önder Atatürk’ün ilkelerini ve devrimlerini gençler koruyacak. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Bir gün süren etkinliğin açılış töreninin ardından Kaymakam Mustafa Özarslan ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant sergi alanını gezerek, projeleri inceledi.